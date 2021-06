Richie Porte heeft zondag het eindklassement in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. Wilco Kelderman stelde zijn vierde plek in het eindklassement veilig in de door Mark Padun gewonnen slotetappe.

Porte moest in de 147 kilometer lange slotrit naar Les Gets aanvallen op zijn gele trui van onder meer Patrick Konrad, Nairo Quintana en Steven Kruijswijk afslaan. De Australiër van INEOS kwam nooit echt in de problemen.

De 36-jarige Porte boekte zijn eerste succes sinds hij afgelopen winter Trek-Segafredo voor INEOS verruilde. De nummer drie van de Tour de France van vorig jaar werd dit seizoen al wel tweede in Ronde van Catalonië en de Ronde van Romandië.

Wilco Kelderman werd vierde in het eindklassement, achter Porte, Alexey Lutsenko en Geraint Thomas. Op de slotklim probeerde de kopman van BORA-hansgrohe nog weg te rijden bij de groep favorieten, maar Porte pareerde de aanval overtuigend.

Padun boekt tweede etappezege op rij

Padun maakte onderdeel uit van de vroege vlucht en soleerde naar de winst. De Oekraïner van Bahrain Victorious won zaterdag ook al de voorlaatste etappe en verzekerde zich zondag ook van de eindzege in het bergklassement.

De Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma maakte deel uit van de kopgroep en eindigde als tweede, kort voor Konrad. De groep met Porte, Thomas, Lutsenko en Kelderman kwam op 2.10 binnen.

In de voorlaatste klim plaatste Kruijswijk nog een aanval op de gele trui van Porte. De kopman van Jumbo-Visma reed enige tijd vooruit, maar werd op de Col de Joux Plane van de buitencategorie weer ingelopen door de INEOS-trein. Kruijswijk kwam uiteindelijk op ruim 4 minuten van Padun als 21e over de streep.

In de laatste afdaling ging Geraint Thomas onderuit. De Tour-winnaar van 2018 kon zijn weg vervolgen en keerde op de slotklim nog terug bij de groep met favorieten om ploeggenoot Porte bij te staan.

Veel renners (onder wie Kelderman en Kruijswijk) gebruikten de Dauphiné als laatste voorbereiding op de Tour de France. De belangrijkste wielerkoers van het jaar gaat over drie weken van start in Brest.