Fabio Jakobsen is zondag afgestapt in de slotetappe van het Critérium du Dauphiné. De sprinter reed in Frankrijk zijn eerste WorldTour-koers sinds zijn zware valpartij van tien maanden geleden in de Ronde van Polen.

Jakobsen stapte zondag af op de Col des Aravis, de derde van zeven gecategoriseerde klimmen in de zware slotetappe in de Alpen. De 24-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step stond 131e en laatste in het klassement.

In de Dauphiné wilde Jakobsen vooral weer wennen aan het niveau van de WorldTour. In de meeste etappes moest veel geklommen worden en kwam hij op achterstand binnen.

Alleen de derde etappe was geschikt voor de sprinters. Tot 2 kilometer van de finish zat Jakobsen vooraan in het peloton, maar hij voelde zich in de finale niet meer fris genoeg om mee te kunnen sprinten.

Jakobsen hoopt Vuelta te kunnen rijden

"Ik wil sterker uit deze Dauphiné komen dan toen ik was voor de start", zei Jakobsen eerder deze week tegen NU.nl. "Hopelijk kan ik hier de basis leggen voor de Vuelta a España. Als alles meezit, zou ik die ronde misschien kunnen rijden."

Jakobsen, die na het ongeluk in Polen enkele dagen in coma lag, maakte in april in de Ronde van Turkije zijn rentree en reed vervolgens ook de Ronde van de Algarve. Hij wist die twee kleinere koersen wel uit te rijden, zonder hoge daguitslagen te noteren.

Over twee weken verschijnt Jakobsen aan de start op de NK op de VAM-berg in Drenthe.