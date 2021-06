Wilco Kelderman heeft zaterdag de schade beperkt weten te houden in de koninginnenrit in het Critérium du Dauphiné. De Nederlandse kopman van BORA-hansgrohe verloor op de slotklim naar La Plagne een paar seconden op zijn concurrenten in het klassement, terwijl Richie Porte de nieuwe leider werd.

De dertigjarige Kelderman bleef op de zware slotklim in het wiel van Geraint Thomas en Alejandro Valverde en kwam op één minuut en vier seconden binnen van Mark Padun, die de fraaie koninginnenrit won. Hij verloor wel een plek in het algemeen klassement, omdat Porte de nieuwe leider werd. Kelderman staat nu vierde.

De 36-jarige Porte demarreerde op de slotklim naar La Plagne en kwam als tweede binnen, waarmee hij de gele trui overnam van Alexey Lutsenko. De Kazach van Astana verloor 26 seconden op de Australiër. Voor de etappe was het verschil vijftien seconden in het voordeel van Lutsenko.

Steven Kruijswijk stelde teleur in de koninginnenrit en moest al vroeg lossen op de 17 kilometer lange slotklim, die met een gemiddelde stijging van 7,4 procent tot een van de zwaarste beklimmingen in Frankrijk wordt gerekend. De kopman van Jumbo-Visma knokte zich nog even terug in de groep met favorieten, maar verloor alsnog een halve minuut op de groep met Kelderman.

De Dauphiné eindigt zondag met een zware bergrit. De renners krijgen dan zes beklimmingen voor de kiezen, waaronder de Col de Joux Plane. De Franse rittenkoers wordt gezien als de belangrijkste voorbereidingswedstrijd voor de Tour de France, die op 26 juni van start gaat in Brest.

Movistar maakte de dienst uit naar de top van La Plagne. Foto: Getty Images

Vuurwerk op slotklim

De zevende etappe van het Critérium du Dauphiné voerde het peloton over 171 glooiende kilometers van Saint-Martin-le-Vinoux naar de top van La Plagne. Onderweg kwamen de renners vier gecategoriseerde beklimmingen tegen, waarvan twee van de zwaarste categorie.

Pas na een kleine 70 kilometer koers werd de vlucht van de dag gevormd met onder anderen tweevoudig Tour-etappewinnaar Pierre Rolland. Later sloot ook de Nederlander Martijn Tusveld aan in de achtkoppige vluchtersgroep. Veel ruimte kregen zij echter niet.

Op weg naar La Plagne rukten Michael Valgren en Marco Haller zich los van de kopgroep, waarna Valgren aan de voet van de 17 kilometer lange slotklim solo verderging. Door een aanval van achtervolgers Rolland en Kenny Elissonde en het verschroeiende tempo van Movistar in de groep met favorieten bleef zijn avontuur echter beperkt tot een paar kilometer.

In het vervolg bleef Movistar de dienst uitmaken en dat leidde onder andere tot het lossen van Kruijswijk. Het was het startsein voor Porte om in de aanval te gaan, waarna Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Enric Mas (Movistar) en Padun (Bahrain Victorious) volgden. De groep met favorieten viel daardoor volledig uiteen.

Kelderman kon het tempo van de aanvallers niet volgen en bleef hangen in een groep met geletruidrager Lutsenko, Thomas en Valverde. Vooraan volgde een intense strijd om de ritzege. Padun loste zijn medevluchter Kuss en kwam solo over de streep. Achter hem volgde Porte, die zondag met een voorsprong van zeventien seconden op Lutsenko in de laatste zware etappe de eindzege in de Dauphiné moet veiligstellen.