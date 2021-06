Egan Bernal is positief getest op het coronavirus, heeft zijn woordvoerder in zijn geboorteland Colombia bevestigd. De renners van INEOS Grenadiers won zondag nog de Giro d'Italia.

"Bernal heeft met het oog op zijn terugkeer naar Colombia een coronatest ondergaan, samen met zijn partner Maria Fernanda Gutierrez. Volgens het resultaat van de tests zijn ze beiden besmet", zo is te lezen in de verklaring van Bernals woordvoerder.

Bernal verblijft momenteel in Monaco. Hij zou slechts lichte verschijnselen hebben. De Colombiaan stond op het punt om terug te keren naar zijn vaderland om daar gehuldigd te worden vanwege zijn eindzege in de Giro d'Italia.

De gevolgen van de positieve test op de planning van Bernal zijn vooralsnog niet groot. De 24-jarige oud-Tour de France-winnaar zou al niet meedoen aan de Ronde van Frankrijk en de Olympische Spelen. Bernal focust zich op de Vuelta a España, die pas op 14 augustus begint.

De positieve test van Bernal is wel opmerkelijk, want tijdens de Ronde van Italië is niemand positief getest op het coronavirus.