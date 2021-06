Ide Schelling heeft vrijdag verrassend de Zwitserse eendagskoers GP Kanton Aargau gewonnen. De Nederlandse renner was de sterkste in de sprint van een groepje van drie en boekte zijn eerste profzege.

De 23-jarige Schelling rekende na 172 kilometer van en naar Leuggern af met zijn medevluchters Rui Costa (tweede) en Esteban Chaves (derde). Giacomo Nizzolo won op vijftien seconden de sprint om de vierde plaats.

Na veel demarrages in de finale van de koers sloeg Schelling samen met Costa en Chaves een gaatje. Toen duidelijk werd dat de achtervolgende groep te laat kwam, ging Costa vooraan de sprint aan. De Portugees werd echter nog gepasseerd door Schelling.

"Ik had vandaag heel goede benen", zei Schelling. "Mijn ploeggenoten hielden me in een goede positie naar de finale en ik moest de belangrijke aanvallen pareren. Dat was zeker niet gemakkelijk, maar het lukte. In de laatste ronde ging ik voor mijn kansen tussen de klimmetjes in en Costa en Chaves gingen mee. Het draaide uit op een sprint en gelukkig was ik de snelste. Ik ben heel blij dat ik mijn eerste profzege op deze manier weet te pakken."

Schelling komt sinds vorig jaar uit voor BORA-hansgrohe en viel dit voorjaar al op met een aantal goede uitslagen. Zo werd hij begin april al knap vierde in de Brabantse Pijl.

Hij is de zesde Nederlandse winnaar van de GP Kanton Aargau. Eerder waren Roy Schuiten (1976), Jaques Hanegraaf (1982), Adrie van der Poel (1987 en 1990), Arjan Jagt (1988) en Karsten Kroon (2001) succesvol in deze koers.