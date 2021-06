Alejandro Valverde hecht veel waarde aan de ritzege die hij vrijdag boekte in het Critérium du Dauphiné. De 41-jarige Spanjaard kwam als eerste over de finish op de slotklim en was voor het eerst in bijna twee jaar succesvol in een WorldTour-koers.

"Elke overwinning die ik boek is speciaal, zeker nu", zei Valverde. "Het is zo mooi dat ik nog steeds kan meedoen om de zege na alles wat ik al heb meegemaakt als profrenner."

Op de slotklim leek Tao Geoghegan Hart op weg naar de overwinning, maar Valverde reed het flinke gat met de Brit van INEOS Grenadiers in de laatste 100 meter dicht en ging er met de zege vandoor.

"Ik ben zo blij", jubelde de Movistar-renner. "Allereerst moet ik mijn teamgenoten bedanken. Ze hebben echt een geweldige prestatie geleverd. Dat doen ze de hele week al, maar vandaag des te meer. Ik moet Miguel Ángel López in het bijzonder bedanken, want hij heeft ongelofelijk hard gewerkt."

Na het uitstekende kopwerk van López maakte Valverde het zelf af. "INEOS Grenadiers ging heel hard en Geraint Thomas liet een gaatje. Ik voelde dat het tijd was om aan te zetten, maar ik hield me nog even in en hield een hoog tempo aan. Uiteindelijk versnelde ik op tijd en kon ik Geoghegan Hart nog net voorbij in de laatste meters."

Alejandro Valverde boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. Alejandro Valverde boekte zijn tweede overwinning van het seizoen. Foto: Getty Images

Valverde heeft vertrouwen in López en Mas

Valverde boekte zo zijn eerste zege in de WorldTour sinds augustus 2019, toen hij een etappe in de Vuelta a España won. In het algemeen klassement staat de routinier zeventiende op ruim een minuut van geletruidrager Alexey Lutsenko, maar hij heeft vooral vertrouwen in zijn teamgenoten López en Enric Mas.

"We hebben met Miguel Ángel López en Enric Mas twee renners die hebben aangetoond erg sterk te zijn. Er zijn nog twee bergetappes waarin ze voor de podiumplaatsen kunnen gaan", besloot Valverde, die begin april ook de GP Miguel Indurain won.

López bezet de tiende plaats op 42 seconden van Lutsenko en Mas staat twintigste op ruim een minuut. De Dauphiné gaat zaterdag verder met een bergrit naar La Plagne en wordt zondag afgesloten met een lastige bergetappe.