Alejandro Valverde heeft vrijdag op fraaie wijze de zesde etappe van het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De 41-jarige Spanjaard timede uitstekend op de slotklim en boekte zijn eerste WorldTour-zege in bijna twee jaar. Wilco Kelderman (vierde) en Steven Kruijswijk (tiende) eindigden in de top tien.

Tao Geoghegan Hart leek op de col van derde categorie naar finishplaats Le Sappey-en-Chartreuse op weg naar de winst, maar Valverde reed het flinke gat dicht in de laatste 100 meter. Geoghegan Hart werd tweede en Patrick Konrad derde.

Alexey Lutsenko kwam als zevende over de streep en is de nieuwe leider in de Dauphiné. De Astana-renner nam de gele trui over van Lukas Pöstlberger, die zoals verwacht niet kon volgen in de lastige finale met twee cols van de tweede en twee cols van de derde categorie. De Oostenrijker reed vier dagen in het geel.

Kelderman en Kruijswijk zaten in de eerste groep van twintig renners en eindigden in dezelfde tijd als Valverde. Kelderman klom naar de derde plek in het klassement, op twaalf seconden van Lutsenko. Kruijswijk staat negende op 39 seconden van het geel.

De Dauphiné wordt in het weekend beslist met twee zware bergetappes. Zaterdag finisht de zevende rit in La Plagne, na een klim van 17,1 kilometer met een gemiddelde stijging van 7,4 procent.

Pöstlberger lost op de Col de Porte

De etappe begon vrijdag met wind mee, een hoge snelheid (50,3 kilometer per uur gemiddeld in het eerste uur) en een hevige strijd om in de kopgroep te komen. Pas na 43 kilometer wisten veertien renners een gaatje te slaan, met olympisch kampioen Greg Van Avermaet als grootste naam. Er waren geen Nederlanders mee.

Op de Col de Porte, de zwaarste klim van de dag met de top op 20 kilometer van de finish, moest Pöstlberger uit het door Astana en Movistar geleide peloton lossen. Vooraan bleef alleen Lawson Craddock over, maar ook de Amerikaan werd nog voor het begin van de 3 kilometer lange slotklim teruggepakt.

David Gaudu viel vervolgens snel aan, maar Kruijswijk reed het gat dicht voor zijn ploegmaat Sepp Kuss. De Amerikaan van Jumbo-Visma demarreerde direct, maar kwam niet weg.

Een vrij grote groep ging daardoor sprinten om de ritzege. Geraint Thomas trok een lange sprint aan voor ploegmaat Geoghegan Hart, maar Valverde was de beste en het slimst. Het was voor de kopman van Movistar zijn eerste zege in de WorldTour sinds augustus 2019, toen hij een etappe won in de Vuelta a España.