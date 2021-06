De WK baanwielrennen worden dit jaar toch niet gehouden in Turkmenistan. Volgens wielerfederatie UCI is het door de coronapandemie niet mogelijk om het omstreden toernooi in oktober te houden in de hoofdstad Achgabat.

De UCI meldt dat er nog gezocht wordt naar een alternatieve locatie, maar eerder op de avond meldde de wielerfederatie nog op zijn Twitter-account dat het toernooi wordt gehouden in het Schotse Glasgow. Dat bericht is inmiddels verwijderd.

De WK baanwielrennen in Turkmenistan, die van 13 tot en met 17 oktober zouden worden gehouden in Achgabat, waren omstreden. In het Aziatische land worden de mensenrechten onder president Gurbanguly Berdimuhamedow met voeten getreden en de miljardair Igor Makarov zou het evenement hebben verworven om Turkmenistan beter op de kaart te zetten.

De UCI gaf president Berdimuhamedow in juni vorig jaar de hoogste onderscheiding na de toewijzing van de WK baanwielrennen aan Turkmenistan. Het kwam de wielerfederatie op veel kritiek te staan.

De annulering in Turkmenistan volgt een week nadat de EK baanwielrennen van deze maand in Belarus werden geschrapt na de arrestatie van journalist en blogger Roman Protasevich. Protasevich, een criticus van president Alexander Lukashenko, werd uit een Ryanair-vliegtuig gehaald, wat tot een golf van verontwaardiging leidde in Europa.

Thorwald Veneberg, de directeur van de Nederlandse wielerbond KNWU, besloot uit eigen beweging zijn renners al thuis te houden vanwege de controverse. Hij wilde zich toen nog niet uitspreken over een boycot van de WK in Turkmenistan.