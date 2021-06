Geraint Thomas heeft donderdag de vijfde etappe in het Critérium du Dauphiné op zijn naam geschreven. De renner van INEOS Grenadiers kwam na een heuvelrit van 175,4 kilometer net iets eerder over de finish dan Sonny Colbrelli.

Thomas ging er in de slotkilometer alleen vandoor, maar zijn marge werd richting de finish steeds kleiner. De aanstormende Colbrelli kwam in de laatste meters heel dichtbij, maar Thomas drukte zijn wiel toch net iets eerder over de streep dan de Italiaan. Het podium werd gecompleteerd door de Spanjaard Alex Aranburu.

Het is al de derde keer deze Dauphiné dat Colbrelli genoegen moet noemen met de tweede plek. De renner van Bahrain-Victorious schreef dinsdag wel de derde etappe op zijn naam. Alleen in de tijdrit van woensdag eindigde Colbrelli buiten het podium en werd hij veertigste.

De leiding in het algemeen klassement blijft in handen van Lukas Pöstlberger van BORA-hansgrohe. Wilco Kelderman is op dertien seconden van zijn Oostenrijkse ploeggenoot de nummer vijf in de rangschikking. Thomas stijgt door zijn zege twee plekken en staat als nummer zes veertien seconden achter leider Pöstlberger.

In de vijfde etappe gingen meerdere renners naar de grond door valpartijen. Lennard Hofstede was in de beginfase een van de slachtoffers en moest afstappen. De renner van Jumbo-Visma heeft waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken.

De Dauphiné gaat vrijdag verder met de eerste van drie bergritten. Het peloton vertrekt uit Loriol-sur-Drôme en komt na 167,2 kilometer aan in Le Sappey-en-Chartreuse. De WorldTour-koers duurt nog tot en met zondag.

Lennard Hofstede van Jumbo-Visma heeft waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken. Lennard Hofstede van Jumbo-Visma heeft waarschijnlijk zijn sleutelbeen gebroken. Foto: AFP

Thomas ziet na scherpe bocht zijn kans in heuvelrit

De vlucht van de dag in de vijfde etappe, die in totaal vijf heuvels kende, werd ingeleid door Tim Wellens, die Tsgabu Grmay, Julien Bernard, Kasper Asgreen en Cryil Gautier met zich meekreeg. Het groepje kreeg een voorsprong van enkele minuten op het peloton, maar door de derde plek van Asgreen in het klassement werd dat gat niet heel groot.

Op een gegeven moment voegden Jasper Stuyven, Josef Cerný en Ryan Mullen zich bij het drietal vooraan. Door het werk van BORA-hansgrohe en Bahrain Merida in het peloton werden eerst zes van de acht koplopers op 50 kilometer van de meet ingerekend, waarna ook Mullen en tot slot ook Cerný na de Côte de Hauterives opgingen in de grote groep.

Niet veel later was het Sven Erik Bystrøm die op 35 kilometer van de meet een voorsprong van ruim een minuut pakte, maar zijn vlucht strandde vlak voor de Côte de Montrebut, de laatste klim op 12 kilometer van de finish. Ondertussen kwamen in de staart van het peloton meerdere renners hard ten val. Het gros kon door, maar Clément Venturini en Ivo Oliviera stapten af.

Vooraan de koers probeerde ook Lawson Craddock tevergeefs weg te rijden op het laatste klimmetje, maar het was INEOS dat zich in de laatste kilometers vooraan meldde. Thomas zag na een scherpe bocht zijn kans om weg te rijden en deed dat met succes. Colbrelli deed nog een uiterste poging om de Welshman af te troeven, maar hij kwam net tekort.