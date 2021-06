Chris Froome vindt het niet langer realistisch om te denken aan het winnen van de Tour de France, die over drie weken van start gaat. De 36-jarige Brit laat donderdag weten dat het hem tijd gaat kosten om terug te keren op zijn oude niveau.

Froome kwam twee jaar geleden hard ten val in een training voor het Critérium du Dauphiné. Hij brak bij die val zijn dijbeen, elleboog en meerdere ribben en lag er ruim een half jaar uit.

De renner van Israel Start-Up Nation is nog steeds herstellende en boekte sinds zijn terugkeer in februari 2020 nauwelijks goede resultaten. Meedoen om de eindzege in de Tour lijkt dan ook te hoog gegrepen voor de viervoudig winnaar.

"Ik praat niet over het winnen van de Tour. Ik ben gefocust op het terugkeren op mijn oude niveau en doe dat stapje voor stapje", zei Froome voor aanvang van de start van de vijfde etappe van het Critérium du Dauphiné. Daarin staat hij 57e op bijna zes minuten van geletruidrager Lukas Pöstlberger.

"Ik weet waar ik vandaan kom. Een jaar geleden zat ik op de fiets voordat ik ook maar kon lopen. Om nu zonder problemen te kunnen lopen en hier in koers te zijn, dat is al een echte vooruitgang. Maar als ik zie waar ik nu sta, ga ik niet in een paar weken de Tour de France winnen."

De Tour de France, die door Froome in 2013, 2015, 2016 en 2017 werd gewonnen, begint op 26 juni in Brest. Op 18 juli wordt de tweede grote ronde van het jaar traditioneel afgesloten op de Champs-Élysées in Parijs.