Tom Pidcock, de grote concurrent van Mathieu van der Poel voor olympisch goud op de mountainbike, heeft zo'n zeven weken voor de start van de Olympische Spelen zijn sleutelbeen gebroken. Deelname in Tokio lijkt niet in gevaar voor de Brit.

Pidcock liep zijn blessure woensdag op bij een val tijdens een trainingsrit en werd vervolgens geopereerd in een ziekenhuis in het Spaanse Girona. Hij moet een streep zetten door de Ronde van Zwitserland, die komend weekend begint.

"Het gaat goed met Tom. Hij kijkt alweer vooruit en focust zich voor nu op zijn herstel. Hoewel hij niet in Zwitserland koerst, zal hij zo snel mogelijk weer gaan trainen en zich voorbereiden op de rest van het seizoen", zegt coach Kurt Bogaerts van Pidcocks ploeg INEOS Grenadiers in een korte verklaring.

De 26-jarige Van der Poel werd vorige maand bij zijn laatste mountainbikewedstrijd in de aanloop naar de Spelen geklopt door de vijf jaar jongere Pidcock, die een klasse apart was bij de wereldbeker in het Tsjechische Nové Mesto. Van der Poel werd op een minuut tweede.

In tegenstelling tot Pidcock staat Van der Poel komend weekend wél aan de start in de Ronde van Zwitserland. De Nederlander doet deze maand ook mee aan het NK op de weg en de Tour de France.

Olympisch goud op de mountainbike is dit jaar het hoofddoel van Van der Poel, die dit seizoen op het olympische onderdeel crosscountry één keer zevende en één keer tweede werd. De Spelen beginnen op 23 juli.