Met een vierde plaats in de tijdrit van de Dauphiné overtrof Wilco Kelderman woensdag zijn eigen verwachtingen. De kopman van BORA-hansgrohe tankte zo vertrouwen voor de Tour de France die eind deze maand begint.

"Het ging beter dan verwacht, dat geeft vertrouwen voor de toekomst", zei Kelderman kort na de finish in Roche-la-Moli``ere.

"In de Tour zitten ook twee tijdritten, daar heb ik dit jaar meer op gefocust. We hebben onder meer naar mijn positie op de fiets gekeken en naar het materiaal", vertelde de 29-jarige renner.

De 16 kilometer lange tijdrit in de Dauphiné deed qua profiel denken aan de eerste tijdrit in de Tour, die 11 kilometer langer is.

"Ik heb hem al verkend", zei Kelderman. "Hij is iets minder lastig, maar de twee tijdritten zijn wel te vergelijken, ja."

"Het was vandaag soms vol gas geven en dan kwam er weer een stuk waar je het rustiger aan kon doen en daarna was het weer vol gas. Een soort intervalrit. Niet per se voor de pure tijdrijders, maar misschien meer voor de punchers."

Met zijn tijd van 21.48 bleef Kelderman onder meer Geraint Thomas (21.59) en Richie Porte (21.51) voor. De twee INEOS-renners zijn erkende tijdrijders en worden gezien als kanshebbers op de gele trui in de Tour.

'Ik ben hier om dingen te testen voor de Tour'

De dagzege ging verrassend naar Astana-renner Alexey Lutsenko (21.36), die zijn ploeggenoot Ion Izagirre acht seconden voor bleef. "Dat doen ze goed, want het was echt een lastige tijdrit", zei Kelderman.

De geboren Amersfoorter stijgt naar de vijfde plaats in het algemeen klassement van de Dauphiné, op dertien seconden van leider Lukas Pöstlberger. Kelderman wilde nog niet te veel vooruitkijken.

"De eerste bergetappe moet nog komen hier, dan weet je pas echt waar je staat. Ik ben hier vooral om een aantal dingen te testen voor de Tour en de tijdrit was er daar één van."

De Dauphiné gaat donderdag verder met een heuveletappe, daarna volgen nog drie ritten met aankomst bergop.