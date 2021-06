Wilco Kelderman heeft woensdag goede zaken gedaan in het klassement van het Criterium du Dauphiné door in de individuele tijdrit als vierde te eindigen. De Oostenrijker Lukas Pöstlberger behield nipt zijn leiderstrui.

De overwinning in de 16,4 kilometer lange tijdrit van Firminy naar Roche-la-Molière ging naar Alexey Lutsenko. De Kazachse renner van Astana zette op het glooiende parcours een tijd neer van 21.36 minuten. Daarmee kwam hij slechts één seconde tekort om Pöstlberger uit de gele leiderstrui te rijden.

Kelderman maakt een sprong van de zestiende naar de vijfde plaats. Zijn achterstand op Pöstlberger bedraagt dertien seconden. Kasper Asgreen en Ion Izagirre staan op negen seconden respectievelijk derde en vierde.

Pöstlberger sloeg maandag in de tweede etappe een dubbelslag door verrassend het sprintende peloton voor te blijven en mocht daardoor als laatste van start gaan in de tijdrit. De renner van BORA-hansgrohe kwam verrassend sterk voor de dag en hield op de streep net genoeg over.

De Dauphiné gaat donderdag verder met een heuvelachtige rit van Saint-Chamond naar Saint-Vallier. De Franse rittenkoers duurt nog tot en met zondag. De winnaar van vorig jaar, Daniel Felipe Martinez uit Colombia, doet dit jaar niet mee.

Kelderman mag bij tussenpunt hopen op ritzege

Kelderman mocht even hopen op winst in de vierde etappe toen hij bij het enige tussenpunt de snelste tijd neerzette. Alleen de na hem gestarte Geraint Thomas wist daar nog zeven seconden onder te duiken.

Lutsenko, Izagirre en Asgreen bleken hun rit echter beter ingedeeld te hebben en reden een sterker tweede deel. Lutsenko was uiteindelijk acht seconden sneller dan zijn Spaanse ploeggenoot van Astana en negen tellen sneller dan Asgreen.

Kelderman gaf twaalf seconden toe, terwijl Thomas 23 seconden trager was en wegzakte naar de tiende plaats. Pöstlberger eindigde verrassend een plaats boven de voormalig Tour de France-winnaar en start donderdag voor de derde dag op rij in de leiderstrui.