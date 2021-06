Lars Boom is niet langer ploegleider bij de vrouwenformatie Liv Racing. De oud-prof is ingegaan op een aanbod van een andere ploeg voor het volgende seizoen en moet om die reden vertrekken.

"We hoopten dat Lars in staat zou zijn om een nieuwe koers voor dit seizoen uit te zetten en dat hij de ploeg een frisse impuls zou kunnen geven", schrijft teammanager Eric van den Boom van Liv Racing woensdag in een verklaring.

"Nu hij op een ander aanbod voor het volgende seizoen is ingegaan, vinden we het beter om de samenwerking per direct te stoppen. We zijn namelijk al bezig met 2022 en de jaren daarop. We wensen Lars veel succes bij zijn volgende uitdaging."

De 35-jarige Boom was pas bezig aan zijn eerste seizoen als ploegleider van Liv Racing, waar hij Jeroen Blijlevens opvolgde. De geboren Brabander, die in 2014 een etappe in de Tour de France won, was ook prestatiemanager bij de Nederlands getinte WorldTour-ploeg.

Bij Liv Racing staan onder anderen de Nederlandse rensters Jeanne Korevaar, Evy Kuijpers, Pauliena Rooijakkers en Sabrina Stultiens onder contract, net als de Belgische Lotte Kopecky.

"We zijn bezig met een nieuwe structuur om onze renners optimaal te steunen. Onze hoofdsponsor heeft grote ambities voor het team en daarom willen we onze keuzes nu zorgvuldig maken", aldus Van den Boom.