Mads Pedersen is ruim drie weken voor de start van de Tour de France met een hersenschudding uit het Critérium du Dauphiné gestapt. De wereldkampioen van 2019 hield de hoofdblessure over aan een valpartij in de derde rit.

De 25-jarige Pedersen kwam tijdens de etappe samen met de Colombiaan Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) ogenschijnlijk onschuldig ten val, maar de schade bleek ernstiger dan verwacht. De Deen van Trek-Segafredo stapte nog wel op zijn fiets, maar werd even later door zijn ploegleiding uit koers gehaald.

Volgens de ploegleiderswagen was het te risicovol om Pedersen door te laten fietsen. Ze volgden hierbij een eigen hersenschuddingsprotocol. "Het is zwaar teleurstellend om op deze manier de koers te verlaten", aldus Pedersen.

"Zeker op dit moment in het seizoen, waarop we ons voorbereiden op de grotere doelen. Maar de gezondheid staat voorop. Ik heb het nog geprobeerd, maar het werd op een gegeven moment duidelijk dat het geen zin had om door te gaan. Gelukkig heb ik er geen fysieke blessure aan overgehouden. Het lijkt niet op een zware hersenschudding."

Pedersen bereidde zich in de Dauphiné voor op de Tour de France, die op 26 juni in Brest van start gaat. De Deen won ondanks zijn wereldtitel in 2019 nog nooit een etappe in een grote ronde.