Hoewel hij niet kon meesprinten om de dagzege, was Fabio Jakobsen dinsdag tevreden na de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. Door zich wel in de finale te mengen, zette hij opnieuw een stap richting de top.

"Op een bocht naar links op 2 kilometer zat ik bij de eerste twintig renners, een goede positie", zei Jakobsen kort na de finish in Saint-Haon-le-Vieux. "Na die bocht trok de groep weer op. Ik kon mijn positie houden, maar ik merkte dat ik niet echt meer een versnelling in mijn benen had."

Op dat moment besloot Jakobsen dat hij nog niet sterk genoeg was om mee te sprinten in de omhooglopende laatste 600 meter. Hij liet via zijn communicatieset weten dat ploeggenoten voor hun eigen kans mochten gaan. De Deen Kasper Asgreen sprintte nog naar de tiende plek.

Jakobsen zelf kwam als 86e over de streep. Het was voor de tweede keer sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Polen, die hem tien maanden geleden bijna het leven kostte, dat hij zich zo ver in de finale kon mengen.

Het deed Jakobsen goed dat zijn ploeggenoten van Deceuninck-Quick-Step tijdens de rit voor hem werkten. "Vanochtend in de bus hadden we natuurlijk al gezien dat het echt wel een lastige finish was", zei Jakobsen. "Maar het was wel de makkelijkste aankomst van de hele week. Daarom hebben we het toch geprobeerd."

Jakobsen kwaad op wringende renners

Bij zijn meeste eerdere optredens wilde Jakobsen vooral de koers uitrijden, om zo aan zijn conditie te werken. Dinsdag mengde hij zich weer in het peloton tijdens de finale en daarbij voelde hij geen angst.

"Ik kon mijn mannetje staan en had steeds de controle. Ik vertrouw de jongens om me heen, zij willen natuurlijk ook niet vallen."

In de laatste 10 kilometer was hij wel even kwaad op enkele andere renners die aan het wringen waren voor een plek. "Ik wil niet zeggen dat de rust direct wederkeerde, maar volgens mij schrokken ze wel dat ik het was die wat zei."

Een renner van Deceuninck-Quick-Step op kop van het peloton in de Dauphiné in dienst van Jakobsen.

'Als laatste kilometer vlak is, sprint ik wel mee'

Al met al kijkt Jakobsen tevreden terug. "Ik bekijk het positief, het is mooi dat ik zo ver meekan in de finale. Als de laatste kilometer hier vlak is, dan sprint ik waarschijnlijk wel mee om de overwinning."

Woensdag gaat de Dauphiné verder met een individuele tijdrit van 16 kilometer. De vier etappes daarna zijn normaal gesproken te zwaar voor sprinters als Jakobsen.