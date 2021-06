Sonny Colbrelli heeft dinsdag een zege geboekt in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné. Fabio Jakobsen liet zich geruime tijd vooraan zien, maar sprintte uiteindelijk niet mee voor ritwinst.

De 31-jarige Colbrelli bleef op de meet Alex Aranburu nipt voor. Brandon McNulty completeerde de top drie en Wilco Kelderman was achter Jasper Stuyven op de vijfde plek de beste Nederlander.

Jakobsen had zijn zinnen te hebben gezet op de relatief vlakke derde etappe, die startte in Langeac en na ruim 170 kilometer finishte in Saint-Haon-le-Vieux. De Nederlander zat met zijn team Deceuninck-Quick-Step lange tijd goed vooraan, maar haakte af nog voor de echte sprint begon en kwam uiteindelijk als 86e binnen.

Lukas Pöstlberger, winnaar van de tweede etappe, blijft leider in het algemeen klassement met een voorsprong van twee seconden op nummer twee Colbrelli. Aranburu staat op achttien tellen derde. Steven Kruijswijk is op de tiende plek met 24 seconden achterstand de beste geklasseerde Nederlander.

Het Critérium du Dauphiné wordt woensdag vervolgd met een tijdrit over 16 kilometer van Firminy naar Roche-la-Molière.

Derde etappe eerste rit voor sprinters

Na twee heuveletappes was de vlakke etappe van dinsdag de eerste rit waarin de sprinters konden strijden om dagsucces. In de eerste twee ritten bleef er telkens een vluchter het peloton voor.

De derde etappe in de dit jaar sterk bezette Dauphiné - veel renners gebruiken de wielerkoers als voorbereiding op de Tour de France - kende een klassiek verloop. Een kopgroep van twee met de Israëliër Omer Goldstein en de Belg Loïc Vliegen bleven geruime tijd vooruit, maar maakte nooit een echte kans op de dagzege.

Met nog 20 kilometer te gaan werd Vliegen als laatste renner ingerekend, waarna het peloton zich op ging maken voor een sprint. Zonder de al teruggezakte Jakobsen ging de strijd vooraan tussen Colbrelli en Arunburu.

De renner van Bahrain-Victorious, die zowel zondag als maandag nog tweede werd, trok in de omhoog lopende aankomst aan het langste eind.