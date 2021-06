Voor het eerst sinds hij er in januari voor koos om afstand te nemen van het wielrennen, speldt Tom Dumoulin zondag weer een rugnummer op. De Ronde van Zwitserland begint voor de Limburger meteen met zijn specialiteit: een individuele tijdrit.

"Ik denk dat Tom in de tijdritten in Zwitserland wel goed gaat rijden, hoor. Daar heb ik zeker wel vertrouwen in", zegt sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo-Visma tegen NU.nl.

"Verder gaat Tom in Zwitserland gewoon weer in competitie komen. Hij heeft er zelf veel zin in."

Dumoulin verraste de wielerwereld in januari door voor onbepaalde tijd te stoppen, omdat hij een hekel aan zijn sport had gekregen. Na enkele maanden van afstand begon het weer te kriebelen bij de winnaar van de Giro d'Italia in 2017 en de nummer twee uit de Tour de France van 2018.

Op basis van data op trainingen verwacht Zeeman een sterke terugkeer van Dumoulin. "Hij heeft zijn trainingen goed kunnen doen. Ik denk dat hij in Zwitserland een mooi niveau haalt."

Dumoulin gaat zich minder in de ziel laten kijken

Dumoulin nam zich de afgelopen maanden onder meer voor om zich in interviews minder diep in de ziel te laten kijken. "Want wat heeft de buitenwereld daaraan?", zei hij onlangs bij een persmoment waarop hij zijn terugkeer toelichtte. "Jullie zullen veel vaker antwoorden als 'we zullen het zien' van mij krijgen."

Daarnaast wil de voormalig wereldkampioen tijdrijden zich niet meer druk maken om de wensen en verwachtingen van de buitenwacht. "Ik ga er korte metten mee maken dat ik het voor anderen altijd goed wil doen."

De Ronde van Zwitserland kent twee individuele tijdritten. Daarna richt de dertigjarige Maastrichtenaar zich op de NK wielrennen, met op 16 juni de tijdrit en vier dagen later de wegwedstrijd. Zijn hoofddoel is de olympische tijdrit op 28 juli.

"Ik ga gewoon naar de Ronde van Zwitserland om mezelf te testen in de tijdritten", zei Dumoulin. "Ik vind het heel mooi om daar heen te gaan. Ik heb een heel korte voorbereidingstijd gehad, maar ik hoop dat ik daar weer lesjes mee te nemen voor de NK en de Spelen. Dat is het doel."

De Ronde van Zwitserland begint zondagmiddag met een tijdrit van bijna 11 kilometer in Frauenfeld.