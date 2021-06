Het is nog afwachten of Wout van Aert eind deze maand in topvorm aan de start van de Tour de France staat. De Belg van Jumbo-Visma is aan het herstellen van een blindedarmontsteking.

Begin mei moest Van Aert een spoedoperatie aan zijn ontstoken blindedarm ondergaan. De klassiekerspecialist kon enkele weken niets doen en kampt met een flinke trainingsachterstand.

Van Aert mist daardoor het Critérium du Dauphiné, waarin veel renners zich voorbereiden op de Tour. Met een trainingskamp op de Sierra Nevada probeert hij zich klaar te stomen voor de belangrijkste wielerkoers van het jaar.

Hij liet eind vorige week aan Het Nieuwsblad weten dat hij de minste van zijn ploeg is. De geplande gooi naar de gele trui in de eerste dagen van de Tour in Bretagne achtte de Vlaming "niet langer realistisch".

Merijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, wil dat scenario nog niet uitsluiten. "Wout is een supertalent, hij reageert heel goed op training. Op dit moment is hij er nog niet klaar voor, maar ik ga hem zeker niet afschrijven voor de Tour", zegt Zeeman tegen NU.nl.

"Het wordt een race tegen de klok voor hem om goed te zijn aan het begin van de Tour, maar het is niet onmogelijk", aldus Zeeman. "Hij gaat zeker van start, daar is geen twijfel over."

Jonas Vingegaard heeft door een achillespeesblessure momenteel een fysieke achterstand. Foto: ANP

Vingegaard op de weg terug na achillespeesklachten

Ook kopman Primoz Roglic en Mike Teunissen zijn met Van Aert op trainingskamp in de Sierra Nevada. De rest van de Tour-ploeg van Jumbo-Visma (Steven Kruijswijk, Robert Gesink, Sepp Kuss, Tony Martin en Jonas Vingegaard) rijden momenteel in de Dauphiné.

Van dat vijftal heeft Vingegaard nog een fysieke achterstand door eerdere achillespeesklachten. "We hebben nog wat werk om hem op het beoogde niveau te krijgen", zegt Zeeman over de 24-jarige Deen die zijn Tour-debuut gaat maken.

"Hij krijgt de kans om te wennen aan het spektakel en zal zo lang mogelijk zijn werk doen in de ondersteuning van andere renners", aldus Zeeman.

Voor een meer bepalende rol, zoals in de Ronde van Baskenland waarin Vingegaard kopman Roglic hielp om Tour-winnaar Tadej Pogacar te verslaan, komt deze Tour nog te vroeg volgens Zeeman. "Hij is nog jong en heeft geen ideale voorbereiding. De komende jaren zou hij die rol wel kunnen vervullen in de Tour."