Lucinda Brand heeft dinsdag haar aflopende contract bij Trek-Segafredo met twee jaar verlengd. De 31-jarige Nederlandse is nu tot eind 2023 aan de Amerikaanse wielerploeg verbonden.

Brand kwam in 2020 in dienst bij Trek-Segafredo. De geboren Zuid-Hollandse reed in de drie jaar daarvoor bij Sunweb en stond eerder ook jarenlang onder contract bij Rabobank-Liv.

Bij Trek-Segafredo werkt Brand de wegwedstrijden af. Tijdens het veldritseizoen komt zij uit voor Baloise Trek Lions, de Belgische ploeg met wie Trek een samenwerkingsverband heeft.

De contractverlenging van Brand volgt een aantal dagen nadat zij de eindzege in de Thüringen Ladies Tour veiligstelde. Na Vanessa van Dijk (1989) en Mirjam Melchers (2001) was ze pas de derde Nederlandse vrouw die dat voor elkaar kreeg.

Naast haar goede prestaties in de wegwedstrijden is Brand ook zeer succesvol in het veldrijden, waar zij de regerend wereldkampioene is. Ook is ze de winnares van de Wereldbeker, de X2O Badkamers Trofee en de Superprestige.

Brand komt in de komende maanden onder meer nog uit in de Giro d'Italia en de eerste vrouwelijke editie van Parijs-Roubaix.