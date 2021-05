Met een ritzege en de gele trui werd Lukas Pöstlberger maandag rijkelijk beloond voor een lange ontsnapping in het Critérium du Dauphiné. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe toonde opnieuw aan dat vroeg aanvallen steeds vaker tot succes leidt in het wielrennen.

In de voorbije Giro d'Italia werd bijna de helft van de etappes gewonnen door vroege vluchters en de trend zet zich deze week voort in de Dauphiné. Zondag soleerde de Belg Brent Van Moer na een aanval van circa 180 kilometer naar dagsucces en de gele trui. Maandag werd hij al van de troon gestoten door Pöstlberger, die zegevierde na ruim 160 kilometer vooruit te hebben gereden.

"Toen ik de eerste twee etappes in het routeboek had gezien, wist ik dat de aanvallers een goede kans hadden om te overleven. Zeker omdat er hier maar weinig sprinters zijn", vertelde Pöstlberger kort na zijn zege in de heuveletappe met finish in Saugues.

"Ik wist dat ik het in me had om te winnen. Gisteren wilde ik ook al in de aanval, maar toen zat er al een ploeggenoot (Patrick Gamper, red.) mee."

In de Dauphiné is het opvallend dat grote ploegen als BORA, Deceuninck-Quick-Step en Lotto Soudal hun renners al vanaf de eerste kilometer laten aanvallen. Doorgaans schuiven alleen de kleinere ploegen zo vroeg een pion vooruit, met als doel meestal wat bergpunten en publiciteit.

Lukas Pöstlberger neemt de leiderstrui in de Dauphiné over van Brent Van Moer. Lukas Pöstlberger neemt de leiderstrui in de Dauphiné over van Brent Van Moer. Foto: AFP

Zege in Dauphiné is bevestiging voor Pöstlberger

In de Dauphiné is geen enkele etappe echt vlak, waardoor aanvallers elke dag reële kansen op dagsucces hebben. Dat ondervond de 29-jarige Pöstlberger. Hij boekte maandag de op één na grootste overwinning uit zijn carrière, nadat hij in 2017 de openingsrit in de Giro d'Italia had gewonnen.

"Deze zege betekent veel voor mij. Toen ik in de Giro won, was ik nog een nobody. Ik was jong en onbekend. Dat ik nu win, is een bevestiging. Erg mooi om morgen in de leiderstrui te mogen starten."

De derde etappe van dinsdag is op papier het meest geschikt voor de sprinters. In de 172 kilometer tussen Langeac en Saint-Haon-le-Vieux komen de renners drie gecategoriseerde klimmetjes tegen, maar de laatste 70 kilometers zijn nagenoeg vlak.