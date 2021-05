Ook in de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné is de zege naar een vluchter gegaan. Lukas Pöstlberger soleerde maandag naar de overwinning en nam de leiderstrui over van Brent Van Moer, die zondag de openingsrit op zijn naam had geschreven.

Pöstlberger was de sterkste van een kopgroep van vijf, die al vroeg in de etappe ontstond. De 29-jarige renner van BORA-hansgrohe nam met nog 17 kilometer te gaan afscheid van Shane Archbold, zijn laatste medevluchter en kwam alleen aan in Saugues.

Het peloton kwam in de lastige finale nog heel dichtbij, maar Pöstlberger hield elf seconden over op de streep. Sonny Colbrelli eindigde voor de tweede dag op rij als tweede, terwijl Alejandro Valverde derde werd. Steven Kruijswijk was op plek elf de beste Nederlander.

Van Moer haakte lang aan op de Côte de la Forêt de Pourcheresse (7,1 kilometer à 6,5 procent), de voorlaatste klim van de dag met de top op 7 kilometer van de streep, maar moest uiteindelijk toch lossen uit het peloton. De 23-jarige Belg raakte de gele trui daardoor kwijt aan Pöstlberger.

De Oostenrijker heeft in het klassement een voorsprong van twaalf seconden op Colbrelli en twintig seconden op Valverde. Kruijswijk staat dertiende op 24 tellen.

Lotto Soudal kiest weer voor de aanval

De tweede etappe (Brioude-Saugues over 173 kilometer) was bijna nergens vlak en dus wederom zeer geschikt voor vluchters. Pöstlberger, Archbold, Matthew Holmes, Anthony Delaplace en Robert Power reden al snel weg en pakten een voorsprong van ruim vijf minuten.

Lotto Soudal, de ploeg van geletruidrager Van Moer, had met Holmes iemand mee in de aanval en liet het kopwerk in het peloton daarom over aan Dylan van Baarle en INEOS Grenadiers. De ploeg van kopman Geraint Thomas kreeg het gat echter niet helemaal dicht.

In de finale viel de kopgroep al snel uiteen. Power haakte als eerste af - de Australiër stapte zelfs af nadat hij ook door het peloton gelost werd - en Archbold en Pöstlberger gingen met nog 30 kilometer te gaan met z'n tweeën verder.

Nog voor de voet van de Côte de la Forêt de Pourcheresse kon Archbold het tempo van Pöstlberger niet meer volgen, waarna de Oostenrijker met een voorsprong van bijna drie minuten aan een solo begon. De hardrijder moest flink doorrijden om het peloton voor te blijven, maar hij hield stand en boekte zijn eerste zege van het jaar.

In de grote groep werd er flink doorgereden op de laatste twee klimmetjes. Van Moer en Chris Froome moesten daardoor afhaken, maar het peloton was net te laat om ook nog voor de ritzege te gaan.