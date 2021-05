Als 145e en voorlaatste kwam Fabio Jakobsen zondag over de finish in de eerste etappe van het Criterium du Dauphiné. Hij hield een goed gevoel over aan zijn eerste koers in de WorldTour sinds het zware ongeluk van tien maanden geleden in Polen.

"Het was vandaag een soort training voor mij", zei Jakobsen in finishplaats Issoire tegen NU.nl. "Het tempo hier in de WorldTour kon ik goed bijhouden. Alleen als ze bergop maximaal gaan, dan niet."

Op de tweede van drie lokale omlopen moest Jakobsen het peloton laten gaan op een klim van derde categorie. De sprinter kwam op een kwartier van de Belgische ritwinnaar Brent Van Moer over de streep.

"Ik heb er zeker van genoten vandaag", zei de renner van Deceuninck-Quick-Step. "Het ging eigenlijk wel goed, ik heb een goed gevoel. Bergop ging het gewoon te hard. Ik ben geen klimmer en dan kom ik binnen op de plek waar ik thuishoor. Maar ik ben niet kapot nu."

Op Sonny Colbrelli na moesten alle snelle mannen lossen uit het peloton, dat op de finishstreep nog tachtig renners telde. De Dauphiné kent een sterk deelnemersveld, met veel renners die over vier weken de Tour de France rijden.

Jakobsen hoopt elke dag te verbeteren in Dauphiné

Jakobsen daarentegen is nog op de weg terug na het zware ongeluk in Polen, dat hem begin augustus vorig jaar bijna het leven kostte. Na optredens in de Ronde van Turkije en de Ronde van de Algarve probeert hij in de Dauphiné te wennen aan een hoger niveau.

"Wat me vandaag wel een goed gevoel geeft, is dat ik samen met Mads Pedersen zit", zei Jakobsen over de oud-wereldkampioen, die tegelijkertijd moest lossen. "Dat is normaal gesproken ook mijn plek."

"Ik hoop gewoon dat het hier elke dag beter gaat. Maandag wordt het ook weer overleven met enkele beklimmingen, maar dinsdag in de derde etappe hoop ik wel mee te kunnen doen in de finale. Dat is het doel."