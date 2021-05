Egan Bernal kon zondag zijn blijheid amper onder woorden brengen op het Piazza del Duomo in Milaan. De 24-jarige renner sloot een zware periode definitief af met zijn eerste eindzege in de Giro d'Italia.

"Ik heb het bijna twee jaar heel moeilijk gehad door wat problemen. Ik hoop dat die periode door dit succes nu achter me ligt", zei Bernal na de 21e en laatste etappe van de 104e editie van de Ronde van Italië.

De Colombiaan kende een stormachtige doorbraak in het profpeloton. Hij won in de zomer van 2019 op 22-jarige leeftijd de Tour de France, maar die overwinning zorgde er vooral voor dat hij veel druk voelde, zeker vanuit Colombia. Bovendien kreeg Bernal meer last van een chronische rugblessure, die hem vorig jaar als titelverdediger dwong om op te geven in de Tour.

De klimmer hoopte dit jaar - na een lange revalidatieperiode - het plezier in het wielrennen terug te vinden. Samen met zijn ploeg INEOS Grenadiers koos hij ervoor zich te richten op de Giro, een koers met wat minder druk dan de Tour. Daarnaast kent hij Italië goed, aangezien hij als neoprof twee jaar voor de Italiaanse ploeg Androni koerste.

Egan Bernal viert zijn Giro-winst voor de kathedraal van Milaan. Egan Bernal viert zijn Giro-winst voor de kathedraal van Milaan. Foto: Getty Images

'Giro is de mooiste koers ter wereld'

Die keuze pakte uitstekend uit. Bernal koerste in de Giro weer aanvallend, won zo twee ritten en hield ondanks een kleine inzinking stand in de pittige slotweek. In het eindklassement heeft hij een voorsprong van 1 minuut en 29 seconden op de nummer twee Damiano Caruso.

"De roze trui is iets speciaals en de Giro is de mooiste koers ter wereld", jubelde Bernal zondag in Milaan. "Ik heb niet voldoende woorden om te beschrijven wat ik nu voel. Ik zal deze drie weken nooit vergeten, ik heb in deze ronde de vrijheid teruggevonden om te koersen zoals ik wil."

Bernal genoot zondag zelfs van de vlakke tijdrit van 30 kilometer naar Milaan, normaal zeker niet zijn favoriete onderdeel. De kopman van INEOS Grenadiers eindigde als 24e en verloor maar een halve minuut op Caruso.

"Een tijdrit doet altijd pijn, maar vandaag was het vooral heel mooi. Ik zag overal Colombiaanse vlaggen en er juichten zoveel mensen voor me; het was een ongelooflijk gevoel. Ik denk dat dit de eerste keer is dat ik heb genoten van een tijdrit."

"Het lijkt misschien van buiten alsof ik rustig ben, maar van binnen is het een explosie van vreugde. Het is fantastisch dat ik bij mijn eerste Giro direct de eindzege pak en dat ik na bijna twee jaar eindelijk weer in topvorm was in een grote ronde. Een heel speciaal gevoel."