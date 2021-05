Een kleine week nadat hij door een fout van een seingever de zege in de Ronde van Limburg misliep, haalde Brent Van Moer zondag zijn gram. Het Belgische wielertalent bleef een jagend peloton voor in de openingsrit van het Critérium du Dauphiné en veroverde alle vier de truien.

Na een vlucht van 140 kilometer werd Van Moer maandag in de Ronde van Limburg de verkeerde kant op gestuurd, waardoor hij een vrijwel zekere zege misliep. Zondag nam de renner van Lotto Soudal revanche door eveneens na een lange ontsnapping in de Dauphiné een rit in een veel grotere koers te winnen.

"Ik was heel teleurgesteld maandag, want ik dacht dat ik zou gaan winnen. Als je op die manier verliest, dan is dat niet tof", blikte de 23-jarige Vlaming terug.

Van Moer was zondag in de Dauphiné dan ook gebrand op revanche. "Ik wilde hier gewoon laten zien dat het geen toeval was dat ik maandag vooruit reed."

In een ontsnapping van 180 kilometer schudde hij zijn drie medevluchters af en hield hij een uitgedund peloton van tachtig renners ruim achter zich. De Fransman Cyril Gautier, die deel uitmaakte van de kopgroep, vertelde na afloop dat hij Van Moer tot zondag helemaal niet kende. "Maar hij was een klasse beter dan de rest."

Van Moer had zijn zinnen aanvankelijk op de bolletjestrui gezet. Van Moer had zijn zinnen aanvankelijk op de bolletjestrui gezet. Foto: AFP

Van Moer ging eigenlijk voor 'bollekestrui'

Van Moer gaat na de eerste dag aan de leiding in het algemeen klassement, het puntenklassement, het bergklassement én het jongerenklassement. Bij de finish in Issoire mocht hij alle vier de truien in ontvangst nemen.

"De gele trui in een grote koers als de Dauphiné is een droom die uitkomt. Thuis heb ik een kamer met al mijn trofeeën, maar daar hing nog geen enkele trui tussen", vertelde de stralende etappewinnaar.

In eerste instantie was Van Moer zondag op pad gegaan voor de bolletjestrui. "Het doel was om met de ploeg in de ontsnapping te zitten. Ik voelde me goed en ben toen voor de bollekestrui gegaan", vertelde de Vlaming. "Toen we de laatste ronde begonnen met 3,5 minuut voorsprong, begon ik er pas echt in te geloven."

Van Moer gaat na zijn etappezege ook aan de leiding in het puntenklassement van de Dauphiné. Van Moer gaat na zijn etappezege ook aan de leiding in het puntenklassement van de Dauphiné. Foto: AFP

Tijdrijder of renner voor klassiekers?

De talentvolle renner is zichzelf nog aan het ontdekken als wielrenner. "Ik heb me de afgelopen jaren gefocust op het tijdrijden, maar dit jaar ligt de nadruk op het klassieke werk."

Zijn gele trui hoopt hij zo lang mogelijk te verdedigen. Al kan dat maandag al lastig worden met een beklimming van tweede categorie kort voor de streep.

"Ik ga gewoon alles geven. Als ik de trui verlies is dat geen ramp, dan kan ik me misschien weer op de bollekestrui richten."