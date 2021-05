Egan Bernal heeft voor het eerst in zijn carrière de Giro d'Italia op zijn naam geschreven. De leidende positie van de 24-jarige Colombiaan kwam zondag niet in gevaar in de afsluitende tijdrit, die ondanks een lekke band werd gewonnen door wereldkampioen Filippo Ganna.

Bernal eindigde als 25e in de vlakke tijdrit van 30,3 kilometer van Senago naar Milaan, op 1 minuut en 53 seconden van Ganna. Damiano Caruso moest 1.59 minuten goedmaken, maar de nummer twee van het klassement maakte slechts een halve minuut goed op de rozetruidrager.

Het is voor de Italiaan wel zijn eerste podiumplek in een grote ronde, nadat hij het grootste deel van zijn loopbaan meesterknecht was. De Brit Simon Yates (51e in de tijdrit) eindigt als derde, voor Aleksandr Vlasov (vierde) en Daniel Martínez (vijfde).

Koen Bouwman sloot een knappe Giro af met een 21e plek in de tijdrit. In het klassement is de renner van Jumbo-Visma de beste Nederlander op de twaalfde plek. Bauke Mollema is de nummer 28.

Bernal won eerder al de Tour

Bernal is de tweede Colombiaanse Giro-winnaar, na Nairo Quintana in 2014. Voor INEOS Grenadiers (het vroegere Team Sky) is het de derde eindzege in de Ronde van Italië in de afgelopen vier jaar, na Chris Froome in 2018 en Tao Geoghegan Hart vorig jaar.

Bernal won twee jaar geleden al de Tour de France. Vorig seizoen moest de klimmer door een rugblessure opgeven in de Ronde van Frankrijk. De afgelopen maanden had hij ook nog last van die chronische kwetsuur, maar in de Giro bewees hij weer dat hij een van de beste renners ter wereld is.

De Zuid-Amerikaan pakte in het tweede wekend de roze leiderstrui door de negende etappe te winnen. De kopman van INEOS Grenadiers breidde zijn voorsprong nog eens flink uit met winst in de loodzware zestiende rit. In de pittige laatste week was Bernal niet meer zo dominant en verloor hij wat tijd, maar zijn voorsprong op de concurrentie bleef geruststellend groot.

Merkwaardige strijd om de dagzege

De strijd om de laatste dagzege verliep merkwaardig. Ganna, drie weken gelden ook al de beste in de openingstijdrit in Turijn, kreeg in de laatste 2 kilometer te maken met een lekke band en verloor flink wat tijd door een fietswissel.

Rémi Cavagna leek daarvan te profiteren, maar de Fransman schatte een van de laatste bochten helemaal verkeerd in, schoot rechtdoor de hekken in en ging onderuit. Dat kostte hem waarschijnlijk meer dan de twaalf seconden die hij uiteindelijk toegaf op Ganna.

Matteo Sobrero eindigde op veertien seconden van Ganna als vierde, terwijl de Italiaan in de laatste kilometer flink werd gehinderd door een ploegleidersauto van Groupama-FDJ.

Peter Sagan stelde voor het eerst de eindzege in het puntenklassement van de Giro veilig. De 31-jarige Slowaak verzamelde in de Tour de France al zeven keer meeste punten in drie weken. De Fransman Geoffrey Bouchard is de winnaar van het bergklassement.

