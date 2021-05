Brent Van Moer heeft zondag op knappe wijze de eerste etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Belg nam zo revanche voor de Ronde van Limburg, waar hij deze week naast de zege greep door een verkeerde afslag te nemen.

De 23-jarige Van Moer bleef het peloton na een solo van 16 kilometer een kleine halve minuut voor. De Italiaan Sonny Colbrelli won de sprint om de tweede plaats, voor de Fransman Clément Venturini.

Ook oud-wereldkampioenen Michal Kwiatkowski (zevende) en Alejandro Valverde (tiende) reden zich bij de eerste tien. Lennard Hofstede was op de negentiende plek de beste Nederlander.

Voor Van Moer was het de eerste profzege in zijn carrière. Maandag leek de renner van Lotto Soudal die primeur al te kunnen vieren toen hij in de Ronde van Limburg alleen vooruitreed in de slotkilometer. Een seingever stuurde hem echter de verkeerde kant op, waardoor Van Moer in één klap kansloos was voor de winst.

Fabio Jakobsen rijdt in de Dauphiné zijn eerste WorldTour-koers sinds hij vorig jaar augustus hard ten val kwam in de Ronde van Polen. De Nederlander kwam in de openingsrit op zo'n vijftien minuten van Van Moer over de finish.

Van Moer is logischerwijs ook de eerste leider in het algemeen klassement van de Dauphiné, die maandag verdergaat met een heuvelachtige rit over circa 173 kilometer van Brioude naar Saugues.

Van Moer maakt deel uit van vroege vlucht

De openingsrit voerde het peloton over bijna 182 kilometer van en naar Issoire. Na een aanloop van 80 kilometer moesten op een lokaal parcours driemaal een col van de derde en één van de vierde categorie worden bedwongen. Na die laatste helling werd 12 kilometer gedaald richting de finish.

Van Moer ging al vroeg in de etappe samen met de Oostenrijker Patrick Gamper, de Fransman Cyril Gautier en de Amerikaan Ian Garrison op avontuur. Het kwartet kreeg de ruimte van het peloton en nam bijna vijf minuten voorsprong.

Met nog 85 kilometer voor de boeg moest Garrison afhaken en niet veel later voerde het peloton het tempo flink op. De voorsprong van de vluchters slonk al snel en was bij de laatste passage van de Côte du Château de Buron en Col de la Croix des Gardes nog iets meer dan een minuut.

Op het laatste klimmetje sprong Van Moer weg bij zijn twee medevluchters, die kort daarna werden ingerekend door het peloton. De Belg ging solo verder en had op 5 kilometer van de finish een kleine minuut voorsprong. Het peloton, waaruit onder anderen Robert Gesink inmiddels was gelost, probeerde het gat nog te dichten, maar Van Moer hield stand.