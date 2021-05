Lucinda Brand heeft zondag de eindzege in de Thüringen Ladies Tour veiliggesteld. De winst in de slotetappe ging naar Lorena Wiebes, die het totale aantal Nederlandse ritzeges deze week in Duitsland op vier bracht.

Wiebes was na een glooiende rit van 98 kilometer met start en finish in Gotha de sterkste in de massasprint, voor de Belgische Lotte Kopecky. Brand eindigde als zesde en dat was voldoende om de zesdaagse ronde te winnen.

De 31-jarige Brand is pas de derde Nederlandse die de Thüringen Ladies Tour op haar naam schrijft. Vanessa van Dijk (1989) en Mirjam Melchers (2001) staan ook op de erelijst van de Duitse koers, die sinds 1986 verreden wordt.

Brand won donderdag de derde etappe en reed een dag later de Deense Emma Norsgaard uit de leiderstrui. De regerend wereldkampioene veldrijden was zaterdag ook de beste in de vijfde rit en begon daardoor met een voorsprong van zeventien seconden in het klassement aan de slotrit.

In die laatste etappe moesten er nog wel wat heuveltjes beklommen worden, maar het werd een massasprint. Daarin boekte Wiebes haar tweede zege van de week, na haar overwinning in de tweede etappe.

Brand heeft in het eindklassement elf seconden voorsprong op Kopecky. Norsgaard werd derde en Amy Pieters sloot de zesdaagse af als zesde.