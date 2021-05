Steven Kruijswijk keert zondag terug op de plek "waar de ellende begon". In het Critérium du Dauphiné hoopt de klassementsrenner van Jumbo-Visma zich klaar te stomen voor de Tour de France.

Ook vorig jaar moest de Dauphiné de ultieme voorbereidingstest voor de Tour worden voor Kruijswijk. Maar bij een valpartij brak hij zijn schouder, waardoor hij de belangrijkste koers van het jaar moest missen.

"Het is weer de Dauphiné, maar nu ik hier ben denk ik niet: hier is de ellende begonnen. Wat natuurlijk wel zo is", zegt Kruijswijk tegen NU.nl "Het is gewoon een nieuwe wedstrijd. Wat vorig jaar is gebeurd, ligt nu achter me. Ik ga gewoon weer vooruitkijken."

Nadat hij de Tour moest missen, kon Kruijswijk vorig jaar nog wel starten in de Giro d'Italia. Daar hield de ellende aan voor de 33-jarige Brabander, want door een positieve coronatest was hij gedwongen de koers te verlaten.

"Ik heb het gevoel dat ik goed hersteld ben van die val en corona", zegt Kruijswijk, die in 2019 derde werd in het eindklassement in de Tour en in 2016 dicht bij de eindzege in de Giro was.

Uitslagen Steven Kruijswijk in 2021 Parijs-Nice: 29e in eindklassement

Ronde van Catalonië: 22e in eindklassement

Ronde van Romandië: 21e in eindklassement

'Ik ben hier om stijgende lijn door te trekken'

Dit wielerjaar zijn de Tour en daarna de Vuelta a España zijn hoofddoelen. Met vrij anonieme optredens in zijn eerste koersen van het jaar (zie kader hierboven) is het nog gissen naar Kruijswijks huidige niveau.

De hele maand mei staat voor Kruijswijk in het teken van de voorbereiding op de Tour. Na een hoogtestage in de Sierra Nevada wil hij in de Dauphiné vooral wedstrijdhardheid opdoen.

"Ik hoop dat ik me hier kan meten met de andere grote namen, maar ik heb nog niet de topvorm die ik straks in de Tour of de Vuelta nodig heb", zegt de renner van Jumbo-Visma. "Ik ben hier om de stijgende lijn door te trekken. Mijn niveau is zeker goed, maar zal niet top zijn."

"In de laatste twee etappes van de Dauphiné zitten zware beklimmingen, daar wil ik met de beste tien omhoog kunnen. Dat soort inspanningen heb ik nu nodig om straks top te zijn in de Tour de France."

De Dauphiné wordt de laatste koers van Kruijswijk voor de Tour-start op 26 juni. Foto: Pro Shots

Kruijswijk wil pieken in Tour

Want een jaar nadat hij de Tour noodgedwongen thuis op tv bekeek, wil hij er nu gaan pieken. "En dat is iets wat ik heel goed kan, pieken voor één speciale wedstrijd."

"Primoz Roglic zal in de Tour onze nummer één zijn, maar ik wil daar ook presteren. Het is alleen maar goed voor de ploeg als we meerdere troeven hebben in de strijd tegen Tadej Pogacar en het blok van INEOS."

De Dauphiné begint zondag met een heuvelachtige rit met start en finish in Issoire. De Franse koers telt acht etappes en eindigt volgend weekend in de Alpen.