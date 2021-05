Fabio Jakobsen rijdt vanaf zondag met het Critérium du Dauphiné zijn eerste WorldTour-koers, een kleine tien maanden nadat hij levensgevaarlijk gewond raakte bij een zware valpartij in de Ronde van Polen. De sprinter vertelde erg vaak te denken aan Bjorg Lambrecht, de Belgische renner die een jaar eerder overleed in dezelfde koers.

"Ik kende hem niet heel goed, maar we waren van dezelfde leeftijd. Twee dagen voor zijn ongeluk reden we nog samen naar het startpodium en maakten we een praatje", vertelt Jakobsen aan NU.nl. "Daar denk ik vaak aan terug en dat maakt me dankbaar dat ik er nog ben."

"De vriendin van Bjorg heeft contact gezocht met mijn vriendin. Dat raakt me heel erg, als ze daarover vertelt. Dan kan ik alleen maar heel blij zijn dat ik mijn vriendin, ouders en zusje nog wel mag zien."

De gedachte aan de in 2019 verongelukte Lambrecht helpt Jakobsen ook om zijn eigen leed in perspectief te zien. "Ik heb littekens in mijn gezicht en mis nog steeds tien tanden. Maar het had zoveel erger kunnen zijn, daar sta ik veel bij stil."

Fabio Jakobsen maakte medio april zijn rentree in de Ronde van Turkije. Foto: Getty Images

'Ik blijf graag wielrennen, anders zit je op kantoor'

Ondanks zijn zware ongeluk keerde Jakobsen weer terug in het peloton. In de Ronde van Turkije in april en de Ronde van de Algarve begin deze maand zette hij zich succesvol in als helper van ploeggenoten Mark Cavendish en Sam Bennett.

De 24-jarige renner genoot met volle teugen van zijn terugkeer. Want hij wilde dolgraag blijven wielrennen.

Hij is veel gaan nadenken over het leven. "Wat mij is overkomen, dat hoort niet te gebeuren. Sport hoort net als het leven veilig en eerlijk te zijn. Die dag in Polen was het niet veilig en eerlijk. Maar toch blijf ik heel graag wielrennen, anders zit je op kantoor. Waarom leven we? Deze sport is wat ik leuk vind en dat geeft het leven waarde."

In de Ronde van Turkije hielp Fabio Jakobsen zijn ploeggenoot Mark Cavendish met sterk kopwerk aan meerdere ritzeges. Foto: Getty Images

'Voor het ongeluk was ik een van de beste sprinters ter wereld'

Langzaam maar zeker hoopt Jakobsen zijn oude niveau weer te bereiken, al is er niemand die hem kan vertellen hoelang dat herstelproces zal vergen.

"Voor het ongeluk was ik een van de beste sprinters van de wereld en ik denk dat het er nog steeds in zit. Wielrennen doe je niet met je tanden, dan was het nu klaar geweest. Mijn lijf en mijn benen zijn nog hetzelfde als voor het ongeluk, het talent om snel te sprinten ben ik niet kwijt."

Hij is er dan ook zeker van dat hij op een dag weer gaat winnen. "Als topsporter gaat het natuurlijk nooit snel genoeg, al zijn mijn teamgenoten verbaasd over waar ik nu al sta."

Fabio Jakobsen reed na zijn rentree ook de Ronde van de Algarve. Foto: Getty Images

'Als álles meezit, kan ik de Vuelta rijden'

De afgelopen weken verbleef Jakobsen met Deceuninck-Quick-Step op trainingskamp op de Sierra Nevada. "Mijn wattages in de sprint bleken daar al bijna op het oude niveau. Maar er komt meer bij kijken om weer te kunnen winnen. Mijn conditie moet goed genoeg zijn voor lange etappes en ook in de laatste kilometers voor de sprint moet je een grote inspanning leveren."

In de Dauphiné is hij de enige sprinter van zijn ploeg. "Ik hoop hier de volgende stap te zetten in mijn langetermijnplanning. Als álles meezit, dan kan ik eind dit jaar de Vuelta rijden. Maar de ploeg gaat me natuurlijk alleen meenemen als ik goed genoeg ben."

In Frankrijk bouwt Jakobsen de komende acht dagen dan ook aan zijn conditie en vorm. In Turkije en de Algarve was uitrijden het hoofddoel en eindigde hij voornamelijk buiten de top honderd.

In de Dauphiné hoopt hij stiekem op meer. "Er zijn nauwelijks vlakke ritten, alleen de derde etappe en wellicht de vijfde kunnen een sprint worden. Als ik er dan nog bijzit, wil ik zeker mee gaan doen."

"Of ik dan tevreden ben met een toptienplek? Dat had in Turkije misschien al gekund. Top vijf of een podiumplaats zou mooi zijn. In zo'n sprint zit het zo dicht bij elkaar dat ik misschien zomaar kan winnen."