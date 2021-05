Lucinda Brand heeft zaterdag opnieuw een etappezege geboekt in de Thüringen Ladies Tour. De Nederlandse renster ging in de finale van de vijfde etappe in de aanval, kwam solo over de finish en verstevigde haar leidende positie in het algemeen klassement.

In de ruim 143 kilometer lange rit van en naar Weimar ging Chantal van den Broek-Blaak samen met de Duitse Lisa Klein al vroeg in de aanval. Het duo reed lang vooruit, maar werd op 12 kilometer van de meet ingerekend.

Vervolgens slaagden verschillende rensters er niet in om weg te komen in de heuvelachtige finale, maar sloeg Brand wel een gaatje. De 31-jarige renster van Trek-Segafredo hield uiteindelijk stand en bleef de concurrentie zes seconden voor.

Haar landgenote Lorena Wiebes, die woensdag triomfeerde in de tweede etappe, won de sprint om de tweede plek, voor de Deense Emma Norsgaard. Amy Pieters eindigde als tiende.

Het podium van de vijfde etappe in de Thüringen Ladies Tour. Het podium van de vijfde etappe in de Thüringen Ladies Tour. Foto: Getty Images

Brand verstevigt leiding in klassement

Voor Brand was het haar tweede etappezege in de Duitse rittenkoers. Afgelopen donderdag was ze ook al succesvol in de derde etappe en boekte ze haar eerste overwinning sinds ze eind januari in Oostende voor het eerst wereldkampioen veldrijden werd.

Vrijdag greep Brand nog net naast de zege in de vierde etappe, waarin ze in een sprint bergop werd afgetroefd door de Belgische Lotte Kopecky. Wel nam de Nederlandse de leiderstrui over van Norsgaard.

Dankzij haar tweede ritzege verstevigde Brand haar leidende positie in het klassement. Daarin heeft ze negentien seconden voorsprong op Kopecky en twintig op Norsgaard. Zondag wordt de Thüringen Ladies Tour afgesloten met een bijna 98 kilometer lange rit met start en finish in Gotha.