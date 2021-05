De Giro d'Italia wordt zondag afgesloten met een 30,3 kilometer lange tijdrit tussen Senago en Milaan. Er moeten hele gekke dingen gebeuren, wil Egan Bernal in de Italiaanse modestad niet gekroond worden tot eindwinnaar.

Het parcours is volledig vlak en dus is het niet waarschijnlijk dat er grote tijdsverschillen gaan ontstaan. De meetpunten verschijnen na 9,2 en 19,7 kilometer.

Het roze van Egan Bernal lijkt met een voorsprong van 1.59 minuten op Damiano Caruso dan ook niet meer in gevaar te komen. Beide renners geven elkaar normaal gesproken niet veel toe in een tijdrit.

De topfavoriet voor de dagzege is Filippo Ganna. De Italiaan won als wereldkampioen tijdrijden vorig jaar ook de afsluitende chronorace in de Giro en was bovendien dit jaar de sterkste in de openingstijdrit door Turijn.

Zo ziet de afsluitende tijdrit in de Giro eruit. Zo ziet de afsluitende tijdrit in de Giro eruit. Foto: Giro d'Italia

Start eerste renner: 13.35 uur

Verwachte finish laatste renner: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Filippo Ganna

⭐⭐⭐⭐ João Almeida

⭐⭐⭐⭐ Rémi Cavagna

⭐⭐⭐ Edoardo Affini

⭐⭐ Tobias Foss

⭐ Patrick Bevin