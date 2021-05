Egan Bernal is zo goed als zeker van de eindoverwinning in de Giro d'Italia. De Colombiaan beperkte zaterdag in een lastige bergetappe de schade bij een aanval van ritwinnaar Damiano Caruso en heeft met alleen een individuele tijdrit nog voor de boeg een ruime voorsprong op de concurrentie in het algemeen klassement.

De 24-jarige Bernal gaf in de twintigste etappe 24 seconden toe op Caruso, de nummer twee in het klassement, en passeerde als tweede de finish. Daniel Martínez, de ploeggenoot van Bernal bij INEOS Grenadiers, werd op 35 tellen derde.

Voor de 33-jarige Caruso betekende de ritzege zijn eerste in een grote wielerronde. Eerder in zijn carrière won de Italiaan van Bahrain Victorious de Spaanse eendagskoers Circuito de Getxo (2020) en een etappe in de Internationale Wielerweek Coppi & Bartali (2013).

In het algemeen klassement heeft Bernal nu een kleine twee minuten voorsprong op Caruso. Simon Yates, die zaterdag op 51 seconden zesde werd, bezet op ruim drie minuten de derde plaats. Koen Bouwman, die als dertiende eindigde in de voorlaatste rit, blijft twaalfde en staat op ruim een half uur van de rozetruidrager.

Zondag wordt de 104e editie van de Giro d'Italia afgesloten met een tijdrit van 30,3 kilometer van Senago naar Milaan.

Van der Hoorn in vroege vlucht

De twintigste etappe voerde het peloton over 164 kilometer van Verbania naar de Alpe Motta. Onderweg moesten twee beklimmingen van de eerste categorie worden bedwongen en de finish lag eveneens op een klim van de eerste categorie.

De vroege vlucht werd gevormd door negen renners, onder wie Taco van der Hoorn. Zij kregen de ruimte en bouwden een maximale voorsprong van 5,5 minuten op.

Op de 23 kilometer lange Passo San Bernardino, de eerste col van de dag, sprongen Louis Vervaeke en Felix Grossschartner weg uit de kopgroep. Het duo kreeg even later gezelschap van Vincenzo Albanese, Giovanni Visconti en Simon Pellaud, terwijl Van der Hoorn werd ingerekend door het peloton.

Damiano Caruso soleerde naar zijn eerste etappezege in een grote ronde. Damiano Caruso soleerde naar zijn eerste etappezege in een grote ronde. Foto: Getty Images

Bardet en Caruso springen weg uit peloton

In de afdaling reed Romain Bardet weg uit het peloton en maakte hij samen met zijn ploeggenoot Michael Storer al snel de oversteek naar de koplopers. Even later vonden ook Caruso en zijn ploeggenoot Pello Bilbao de aansluiting.

Op de Splügenpass, de tweede klim van de dag, dunde de kopgroep steeds verder uit. De vier renners die de oversteek maakten, bleven over en begonnen met een voorsprong van ongeveer een halve minuut op de favorietengroep aan de slotklim.

Bardet en Caruso raakten op de Alpe Motta hun knechten al snel kwijt, terwijl Daniel Martínez wederom beulswerk verrichtte voor Bernal en de achterstand beperkt hield. Op 2 kilometer van de meet reed Caruso weg bij Bardet en soleerde hij naar de ritzege. Bernal ging in de slotkilometer nog alleen in de achtervolging en kwam op een kleine halve minuut als tweede over de finish.