Deceuninck-Quick Step ziet definitief af van de komst van Peter Sagan. De drievoudig wereldkampioen werd lange tijd in verband gebracht met een overstap naar de Belgische formatie, maar ploegbaas Patrick Lefevere wil niet instemmen met het royale eisenpakket van de Slowaak.

Volgens Lefevere wilde Sagan liefst elf mensen meenemen naar Deceuninck, onder wie de renners Erik Baska, Maciej Bodnar, Daniel Oss en zijn broer Juraj Sagan. Daarnaast zou hij ook nog twee mecaniciens, twee verzorgers, een ploegleider, een persman en een hospitality manager aan de staf willen toevoegen.

"Knap van Sagan dat hij zo goed voor zijn getrouwen zorgt, maar ik had geen zin in een ploeg binnen mijn ploeg", schrijft Lefevere zaterdag in zijn column in de Belgische krant Het Nieuwsblad. "Dat is niet te verenigen met de Wolfpack-filosofie."

"De makelaar van Sagan is oud-renner Giovanni Lombardi, een ex-pistier (baanwielrenner, red.) en dus per definitie van het nerveuze type. Hij wilde zo snel mogelijk rond de tafel zitten en we hebben ook gepraat. Hij verzekerde mij dat de entourage van elf niet in steen gebeiteld stond. Voor een aantal mensen waren elders al oplossingen gevonden, waardoor het pakket 'Sagan plus acht' op tafel lag."

"Tot ik onlangs van Lombardi hoorde dat er toch een ploeg bereid was om iedereen mee aan boord te nemen. Ik lees ook dat het om Direct Energie zou gaan, maar eerlijk: ik weet het niet. De voorkeur van Sagan gaat in ieder geval uit naar die nieuwe ploeg en dat pleit voor zijn loyaliteit. Hij wil zo veel mogelijk vaste mensen rond zich. Jammer, maar helaas: onze samenwerking zal voor een volgend leven zijn."

Patrick Lefevere, de markante teambaas van Deceuninck-Quick-Step. Patrick Lefevere, de markante teambaas van Deceuninck-Quick-Step. Foto: Getty Images

'Geloof niet dat Sagan over de top is'

Lefevere was aanvankelijk wel geïnteresseerd in de komst van de 31-jarige Sagan, die aan zijn laatste seizoen bij BORA-hansgrohe bezig is. De Slowaak moet vertrekken bij de ploeg omdat hij volgens teambaas Ralph Denk zijn hoge salaris niet meer waard is. Naar verluidt verdient hij 5 miljoen euro per jaar bij de Duitse formatie.

"Ik heb mijn goeie vriend Ralph Denk van BORA-hansgrohe horen zeggen of toch insinueren dat hij als renner over zijn top is en meer verdient dan hij waard is, maar daar geloof ik niet in", aldus Lefevere. "Onze ploeg heeft al vaak genoeg getoond dat we weten hoe we oudere renners weer op hun beste niveau krijgen. Ook met Sagan zou dat lukken, daar ben ik van overtuigd."

Sagan rijdt momenteel de Giro d'Italia. Ruim een week geleden won hij na een sprint de tiende etappe in de Italiaanse ronde, waarin hij hoogstwaarschijnlijk ook het puntenklassement gaat winnen. De teller dit jaar staat op vier overwinningen.