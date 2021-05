Egan Bernal verloor vrijdag in de negentiende etappe van de Giro d'Italia opnieuw wat tijd op ritwinnaar Simon Yates. De Colombiaan kon de schade ditmaal beperkt houden en hield de roze trui stevig om zijn schouders.

"Ik voelde me goed, beter dan woensdag", zei Bernal, die in de zeventiende rit een inzinking kende. "Ik reed een goede slotklim en de wattages die ik trapte, waren in orde. Simon Yates is momenteel sterker, maar met deze benen kan ik tevreden zijn."

De kopman van INEOS Grenadiers verloor in de bergrit naar de Alpe di Mera een kleine halve minuut op ritwinnaar Yates, maar hij heeft in het algemeen klassement nog een flinke voorsprong op de concurrentie. Nummer twee Damiano Caruso heeft 2.29 minuten achterstand en nummer drie Yates 2.49.

"Voor mij is het belangrijkste dat ik de roze trui draag in Milaan", aldus Bernal. "Ik wil geen fouten meer maken onderweg. Ik moet kalm blijven en de focus houden."

Zaterdag wacht de renners een zware bergrit met drie beklimmingen van de eerste categorie, maar Bernal maakt zich geen zorgen. "Ik heb er vertrouwen in dat het goedkomt. Ik heb een redelijke marge op Caruso en Yates en zal proberen die vast te houden. Ik voel me nog goed, maar de realiteit liegt ook niet: op dit moment is Yates de renner die nog sterker is."

Simon Yates soleerde naar de overwinning in de negentiende etappe. Simon Yates soleerde naar de overwinning in de negentiende etappe. Foto: Getty Images

Yates: 'Wist meteen dat ik het goed had aangevoeld'

Yates had zelf het gevoel dat Bernal hem op de slotklim van de negentiende rit wel zou laten gaan. "Toen ik versnelde, wist ik meteen dat ik het goed had aangevoeld. De renners van INEOS reageerden niet, maar bleven gewoon hun eigen tempo rijden", vertelde hij.

Yates reed samen met een aantal andere klassementsrenners weg uit de favorietengroep en ging even later solo verder. Bernal ging samen met João Almeida nog op jacht naar de Brit, maar die hield stand. "Ik ben vol gas doorgereden en heb mijn best gedaan. Ik ben vooral blij dat ik het heb kunnen afmaken, want mijn ploeg heeft hard gewerkt voor mij", aldus de kopman van Team BikeExchange.

"Voor Bernal volstond het om te controleren en niet op mij te jagen. We krijgen zaterdag denk ik een lastigere etappe met hogere bergen. We zullen zien wat we kunnen doen."