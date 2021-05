Simon Yates heeft vrijdag de negentiende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Brit kwam solo als eerste boven op een lastige slotklim en liep in het algemeen klassement iets in op rozetruidrager Egan Bernal, die zijn leidende positie behield.

Yates was op de slotklim weggereden uit een groepje met favorieten en kwam alleen over de finish. De 28-jarige renner van Team BikeExchange hield João Almeida elf seconden achter zich.

Bernal moest aanvankelijk lossen toen het favorietengroepje wegreed, maar herpakte zich even later en werd op 28 tellen van Yates derde. Kort achter de Colombiaan passeerden Damiano Caruso en Aleksandr Vlasov de meet. Koen Bouwman reed een sterke rit en werd op een kleine anderhalve minuut achtste.

Yates won voor de vierde keer een etappe in de Giro. In 2018 was hij driemaal succesvol. Eerder dit jaar schreef de 28-jarige renner van Team BikeExchange een rit en het eindklassement in de Ronde van de Alpen op zijn naam.

In het klassement blijft Yates derde, maar is zijn achterstand op Bernal geslonken naar 2 minuten en 49 seconden. Nummer twee Caruso moet 2 minuten en 29 seconden goedmaken.

Parcours gewijzigd vanwege ramp met kabelbaan

De negentiende rit voerde het peloton over 166 kilometer van Abbiategrasso naar de Alpe di Mera. Onderweg moesten een col van de derde en een van de vierde categorie worden bedwongen. De finish lag op een klim van de eerste categorie.

Oorspronkelijk zouden de renners ook de Mottarone beklimmen, maar die werd uit het parcours geschrapt vanwege de ramp met de kabelbaan op die berg. Daarbij kwamen afgelopen zondag veertien mensen om het leven. De renners besloten het prijzengeld van deze etappe te doneren aan de families die zijn getroffen door de ramp.

Het duurde even tot zich in deze rit een kopgroep vormde, maar op 124 kilometer van de finish reden Larry Warbasse, Andrea Pasqualon, Giovanni Aleotti, Quinten Hermans, Mark Christian en Nicola Venchiarutti weg uit het peloton.

Het sextet reed lange tijd vooruit en bouwde een maximale voorsprong van zo'n vier minuten op. Met de Alpe di Mera, een 9,6 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 9 procent, in zicht werd het verschil steeds kleiner.

Almeida opent strijd tussen klassementsrenners

Op die slotklim werden de laatste vluchters al snel gegrepen door het flink uitgedunde peloton, waarna João Almeida op 7 kilometer van de meet als eerste van de klassementsrenners in de aanval ging. Vervolgens reden Yates, Damiano Caruso, Aleksandr Vlasov en George Bennett naar de Portugees toe, terwijl Bernal niet kon volgen.

Het groepje sloeg al snel een gat van twintig seconden, maar voor Yates ging het niet snel genoeg. De Brit ging op 5 kilometer van de meet solo verder. Ondertussen werd Bernal dankzij uitstekend kopwerk van zijn ploeggenoot Daniel Martínez teruggebracht bij de achtervolgende groep.

Op 2 kilometer moest Martínez lossen en ging Bernal samen met Almeida op jacht naar Yates. De Colombiaan en de Portugees wisten het gat van zo'n twintig seconden niet meer te dichten, waardoor Yates naar de ritzege soleerde.