De twintigste etappe van Verbania naar Valle Spluga-Alpe Motta is de laatste bergetappe van deze Giro. Met drie reuzen van de eerste categorie kan er nog van alles gebeuren in de top van het algemeen klassement.

De eerste 75 kilometer van de in totaal 164 kilometer zijn nog vlak, maar daarna is het afgelopen met de vlakke meters. Vanaf Lostallo gaat de weg ruim 30 kilometer lang omhoog. Na een korte afdaling wordt de Splügenpass beklommen, waarna de eindstreep op de top van de klim richting de Alpe Motta ligt.

Alle ogen zijn gericht op Egan Bernal. De Colombiaan zit nog altijd stevig in zijn roze trui, maar vertoonde woensdag en vrijdag in de bergetappes wel wat zwaktes. De etappe van zaterdag is de laatste kans voor zijn concurrenten om bergop tijd te pakken op de kopman van INEOS Grenadiers, met alleen nog een afsluitende tijdrit op zondag op het programma.

Het profiel van de twintigste etappe in de Giro. Het profiel van de twintigste etappe in de Giro. Foto: Giro d'Italia

Eerste klim is ruim 30 kilometer lang

Na een vlakke aanloop van zo'n 75 kilometer begint het klimwerk met de Passo del San Bernardino. Het stijgingspercentage mag dan met 5,3 procent niet al te hoog zijn, met een lengte van liefst 31,3 kilometer zal deze beklimming al veel schade aanrichten aan de benen. Bovendien komt het lage stijgingspercentage vooral door de eerste kilometers.

Na een korte afdaling doemt met de Splügenpass de tweede beklimming van de dag op. Deze is een stuk korter, namelijk 8 kilometer, maar stijgt met gemiddeld 8 procent. Het einde van de klim ligt vol met haarspeldbochten en gaat bovendien een stuk steiler omhoog.

De slotklim richting Valle Spluga-Alpe Motta begint ook minder steil dan hij eindigt. De renners moeten over een smal en slingerend bergweggetje omhoog. De finish ligt op ruim 1.700 meter hoogte.

Officiële start: 12.30 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Simon Yates

⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐⭐ João Almeida

⭐⭐⭐ Daniel Martin

⭐⭐ Damiano Caruso

⭐⭐ Aleksandr Vlasov

⭐ Romain Bardet