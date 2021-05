De renners in de Giro d'Italia doneren het volledige prijzengeld van de negentiende etappe, die vrijdag wordt verreden, aan de slachtoffers van de ramp met de kabelbaan op de Mottarone. Bij dat drama kwamen veertien mensen om het leven.

Eerder deze week besloot de Giro-organisatie in samenspraak met de autoriteiten al om de Mottarone, die vrijdag eigenlijk onderdeel zou zijn van het parcours, links te laten liggen.

"Hoewel de Giro-renners de Mottarone niet zullen beklimmen, brengen ze wel een eerbetoon aan de veertien slachtoffers van de ramp", meldt rennersvakbond CPA op Twitter. "Ze hebben unaniem besloten om al het prijzengeld van deze etappe te doneren aan kleine Eitan en de families die zijn geraakt door deze vreselijke tragedie."

Als gevolg van een kabelbreuk stortte zondag een cabine van de kabelbaan zo'n 300 meter voor het eindpunt op de top van de Mottarone naar beneden. Alleen de vijfjarige Eitan uit Israël overleefde de crash. Zijn ouders, broer en overgrootouders zijn bij het ongeval omgekomen.

De Mottarone was de eerste van drie beklimmingen die het Giro-peloton vrijdag zou afwerken in de negentiende etappe. Nu beklimmen de wielrenners eerst de Alpe Agogna naar Gignese. De finish blijft op de Alpe di Mera in Valsesia.

Egan Bernal lijkt in de Giro op weg naar de eindzege, ook al had hij woensdag een slechte dag. De Colombiaan van INEOS Grenadiers heeft in het klassement nog altijd een flinke voorsprong (2.21 minuten) op Damiano Caruso, de nummer twee.