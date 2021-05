Het beslissende drieluik van de Giro d'Italia begint vrijdag met een bergrit over 166 kilometer van Abbiategrasso naar Alpe di Mera. Is Egan Bernal voldoende hersteld na zijn slechte dag van woensdag of wordt de strijd om de roze trui toch nog spannend?

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Giro d'Italia

De concurrenten van Bernal hebben nog maar twee bergetappes en de afsluitende tijdrit van zondag om tijd terug te pakken op de kopman van INEOS Grenadiers.

"Ik hoop dat ik hersteld ben. Ik voelde me donderdag wel beter dan woensdag", aldus Bernal, die een voorsprong van 2 minuten en 21 seconden heeft op Damiano Caruso, de nummer twee van het klassement. "Ik ben niet vol vertrouwen, maar ik ken in ieder geval de slotklim van vrijdag, want ik ben als renner opgegroeid in deze regio."

De slotklim van de negentiende etappe biedt voldoende mogelijkheden voor spektakel. De Alpe di Mera is 9,7 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 9 procent. Het tweede deel is het lastigst, met maxima van 14 procent en een gemiddelde stijging van 10,4 procent in de laatste 4,7 kilometer.

De aanloop naar de absolute finale is niet heel lastig, met een klim van de vierde en een klim van de derde categorie. De renners zouden eigenlijk als eerste over de Mottarone gaan, maar die col van eerste categorie werd uit het parcours gehaald vanwege het drama dat zich daar zondag afspeelde: een cabine van een kabelbaan stortte neer.

Het profiel van de negentiende etappe. Het profiel van de negentiende etappe. Foto: RCS Sport

Officiële start: 12.45 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Simon Yates

⭐⭐⭐⭐ Egan Bernal

⭐⭐⭐⭐ João Almeida

⭐⭐⭐ Damiano Caruso

⭐⭐⭐ Aleksandr Vlasov

⭐⭐ Romain Bardet

⭐ Hugh Carthy