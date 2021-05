Peter Sagan is donderdag na de achttiende etappe door de jury van de Giro d'Italia bestraft voor "intimidatie en ongepast gedrag jegens andere renners".

Sagan moet een boete van 1.000 Zwitserse frank (omgerekend zo'n 914 euro) betalen. Bovendien verliest hij vijftig punten voor de wereldranglijst van de UCI.

De 31-jarige Slowaak gaat aan de leiding in het puntenklassement van de Giro - met een voorsprong van 23 punten op de Italiaan Davide Cimolai - en donderdag was normaal gesproken de laatste rit waarin sprinters een goede uitslag konden neerzetten.

Sagan en zijn ploeg BORA-hansgrohe wilden daarom dat een grote kopgroep de ruimte kreeg en alle beschikbare punten zou verdelen. Toen 23 vluchters na 60 kilometer eindelijk een gat sloegen, ging Sagan op kop van het peloton rijden om in woord en gebaar duidelijk te maken dat er niet meer moest worden aangevallen.

"De rit verliep uitstekend voor ons", zei Sagan na de etappe, die gewonnen werd door vluchter Alberto Bettiol. "We wilden de koers controleren en ervoor zorgen dat mijn concurrenten Cimolai en Fernando Gaviria niet in de kopgroep kwamen. Want ik wilde liever deze puntentrui veiligstellen dan knokken voor nog een ritzege."

Vrijdag en zaterdag zijn er zware bergritten in de Giro, waarna de ronde zondag wordt afgesloten met een vlakke tijdrit van 30 kilometer naar Milaan. Sagan was al zeven keer de beste in het puntenklassement in de Tour de France, maar dit wordt zijn eerste keer in de Giro.