Alberto Bettiol heeft zijn sterke Giro d'Italia donderdag bekroond met zijn eerste ritzege in een grote ronde. De Italiaan was in de langste etappe van de Ronde van Italië de sterkste van een kopgroep van 23 renners, die heel veel ruimte kreeg van het peloton.

De 27-jarige Bettiol begon op 6 kilometer van de streep aan een solo en hij kwam na 231 kilometer koersen alleen aan in Stradella. Het is de tweede grote overwinning voor de renner van EF Education-Nippo, die in 2019 de beste was in de Ronde van Vlaanderen.

De Italiaan Simone Consonni eindigde op zeventien seconden als tweede, in een groepje met onder anderen ook de Ier Nicolas Roche (derde), de Duitser Nikias Arndt (vierde) en de Italiaan Diego Ulissi. De Nederlander Wesley Kreder werd 23e.

Rémi Cavagna leek in de lastige finale even op weg naar de winst, maar de Fransman van Deceuninck-Quick-Step viel stil op het laatste klimmetje en kon niet meer aanhaken bij Bettiol.

De klassementsrenners namen een halve rustdag. Het peloton, waarin Egan Bernal zijn roze leiderstrui zonder problemen verdedigde, kwam ruim 23 minuten na Bettiol over de streep.

Vrijdag en zaterdag zijn er nog zware bergritten, waarna de ronde zondag wordt afgesloten met een vlakke tijdrit van 30 kilometer naar Milaan.

Alberto Bettiol (in de achtergrond) wist in de finale Rémi Cavagna bij te halen. Alberto Bettiol (in de achtergrond) wist in de finale Rémi Cavagna bij te halen. Foto: Getty Images

23 renners krijgen alle ruimte van peloton

De langste etappe van deze Giro was gemaakt voor avonturiers, met een vlakke aanloop en een heuvelachtige finale. In de beginfase was er een hevige strijd om in de kopgroep te komen en uiteindelijk wisten 23 renners weg te rijden. Met Kreder (Intermarché-Wanty-Gobert) was er één Nederlander mee.

BORA-hansgrohe koos in het peloton voor een defensieve tactiek om de puntentrui van kopman Peter Sagan veilig te stellen. Het Duitse team probeerde het tempo in de grote groep lam te leggen en dat lukte. Het was daardoor al snel duidelijk dat de ritwinnaar bij de 23 vooraan zat.

In de laatste 35 kilometer waren er nog vier heuvels en dat klimwerk zorgde direct voor een schifting in de kopgroep. Kreder moest al snel lossen, terwijl Bettiol een heel sterke indruk maakte. Toch was het Cavagna die met nog 26 kilometer te gaan alleen op zoek ging naar de ritzege.

De tijdrijder kreeg wat ruimte, maar was heuvelop duidelijk minder dan Bettiol. De Italiaan kwam op het laatste klimmetje bij Cavagna, liet de Fransman al snel achter zich en pakte de derde zege uit zijn profcarrière.