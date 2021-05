Lorena Wiebes heeft woensdag de tweede etappe van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour in Duitsland gewonnen. De sprinter van Team DSM was met overmacht de snelste in de massasprint.

De 22-jarige Wiebes had op de streep in Gera zelfs een seconde over op nummer twee en klassementsleider Emma Norsgaard. Lucinda Brand werd achtste.

Het is voor Wiebes alweer haar derde zege van het seizoen. Eerder dit jaar won ze de Belgische Scheldeprijs en een proloog in de Luxemburgse rittenkoers Ceratizit Festival Elsy Jacobs.

De 34e editie van de Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour is dinsdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. In de komende vier ritten volgen voornamelijk heuveletappes.

Naast Wiebes rijden Chantal van den Broek-Blaak, Brand en Amy Pieters in Duitsland. Brand werd dinsdag tweede in de openingsetappe.

Voor de appgebruikers: klik op de video om de beelden van de afgetekende zege van Wiebes te zien.