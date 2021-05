Egan Bernal maakt zich geen zorgen om zijn roze leiderstrui na zijn inzinking in de zware bergrit van woensdag naar de Sega di Ala. De Colombiaanse kopman van INEOS Grenadiers, die bijna een minuut verloor op Simon Yates, was juist blij dat hij zonder veel schade een slechte dag was doorgekomen.

De 24-jarige Bernal stond op 4 kilometer van de top van de Sega di Ala geparkeerd na een demarrage van Yates en verloor op de streep 53 seconden op de Brit, die derde staat in het klassement. Damiano Caruso, de nummer twee van het klassement, profiteerde niet van de mindere dag van de Colombiaan. Hij pakte 'slechts' een handvol seconden.

"Vandaag was een zware dag voor mij", erkende Bernal na afloop van de zeventiende rit. "De laatste kilometers waren heel steil. Ik probeerde Yates te volgen, maar vandaag was hij sterker dan ik en daarom probeerde ik Caruso te volgen. Hij staat het dichtst bij mij in het klassement. Yates was indrukwekkend. Ik heb mijn best gedaan."

"Ik ben blij omdat ik niet zoveel tijd op Yates heb verloren", vervolgde Bernal. "Bovendien heb ik maar een paar meter op Caruso verloren. Op een slechte dag heb ik dus bijna niets op de nummer twee van het klassement verloren en ik heb nog altijd een grote voorsprong op Yates."

Na de zware bergrit staat Bernal 2 minuten en 21 seconden voor op Caruso in het algemeen klassement, terwijl Yates nog tegen een achterstand van 3 minuten en 23 seconden op de rozetruidrager aankijkt. Er zijn nog vier ritten te verrijden in de Giro, waaronder twee zware bergritten en de afsluitende tijdrit van zondag in Milaan.

Bernal heeft nog altijd veel vertrouwen in de eindzege, waarmee hij de tweede grote ronde in zijn loopbaan zou winnen, na de Tour de France in 2019. "Het zal voor mij hetzelfde zijn als ik de Giro win met een voorsprong van één seconde of twee minuten."