Egan Bernal heeft woensdag veel tijd verloren in een zware bergrit in de Giro d'Italia. De rozetruidrager kreeg op de slotklim Sega di Ala een inzinking na een demarrage van Simon Yates en verloor bijna een minuut op de Brit. De ritzege ging naar Dan Martin, die daarmee in alle grote rondes een etappe heeft gewonnen.

Op 4 kilometer van de streep trok Yates ten aanval, maar Bernal had aanvankelijk nog een eenvoudig antwoord in huis op de demarrage van de Brit. Yates probeerde het vervolgens nog een keer, waarna de klassementsleider volledig geparkeerd stond en op de streep liefst 53 seconden verloor.

Door zijn inzinking ziet Bernal de ontketende nummer drie Yates tot op 3 minuten en 23 seconden naderen. Er zijn nog vier etappes te verrijden in de Giro d'Italia, waaronder twee zware bergritten en de afsluitende tijdrit van zondag in Milaan.

De ritzege ging naar Martin. De 34-jarige Ier maakte zich op Sega di Ala los van zijn medevluchters en hield stand op de steile stroken van de slotklim. Na zijn eerdere ritzeges in de Tour de France en Vuelta a España (beide twee keer) voltooide hij met zijn etappeoverwinning in de Giro d'Italia de trilogie.

De etappe werd ontsierd door een zware valpartij in de afdaling van de Passo di San Valentino op zo'n 25 kilometer van de streep. Remco Evenepoel, het Belgische toptalent van Deceuninck-Quick-Step, vloog daarbij hard over de vangrail, terwijl ook Giulio Ciccone tegen het asfalt ging. Beiden stapten weer op de fiets, al moest Evenepoel minutenlang bijkomen van de schrik.

De valpartij liet Ciccone niet onberoerd, want de nummer zes van het algemeen klassement moest al vroeg lossen op de Sega di Ala. Ook Hugh Carthy en Aleksandr Vlasov, de nummers drie en vier van het klassement, zakten door het ijs en verloren minuten op Bernal. Nummer twee Damiano Caruso kon niet profiteren van de inzinking van de Colombiaan en won slechts een handvol seconden.

Dan Martin voert de kopgroep aan tijdens de zeventiende etappe. Dan Martin voert de kopgroep aan tijdens de zeventiende etappe. Foto: Getty Images

Intense strijd om vlucht van de dag

De zeventiende etappe voerde de renners daags na een rustdag over 193 glooiende kilometers door de Dolomieten van Canazei naar de top van de Sega di Ala met onderweg drie gecategoriseerde beklimmingen, waarvan twee van de eerste categorie. Direct vanaf de start vond er een zwaarbevochten strijd om de vlucht van de dag plaats. Pas bij de derde uitvalpoging kregen negentien vluchters, onder wie Martin, de zegen van het peloton.

De forse kopgroep kreeg desondanks niet heel veel ruimte van de groep. Met een voorsprong van nog geen drie minuten begonnen zij op 54 kilometer van de finish aan de Passo di San Valentino, de eerste zware klim van de dag. Op die beklimming brak de groep uiteen en bleven alleen Martin, Gianni Moscon, Antonio Pedrero, Geoffrey Bouchard, Giovanni Carboni en Simone Ravanelli over.

In de afdaling van de zware col ging het mis in de groep met favorieten. Naast Evenepoel en Ciccone kwamen Mikel Nieve, Nick Schultz en Amanuel Ghebreigzabhier ten val in een bocht. Het uitgedunde peloton besloot te wachten totdat Ciccone was teruggekeerd.

Met een voorsprong van ruim anderhalve minuut begon de kopgroep aan de Sega di Ala, de slotklim van 11,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,6 procent. Al in de eerste kilometer besloot Martin solo te gaan, waarna de groep met favorieten onder aanvoering van INEOS Grenadiers steeds verder uitdunde. Ook de Nederlander Koen Bouwman kon het tempo niet volgen.

Na het lossen van Ciccone en Vlasov was Carthy het volgende slachtoffer van het verschroeiende tempo van INEOS. João Almeida, die zwaar teleurstelt deze Giro, vond het op 4 kilometer van de top niet hard genoeg gaan en demarreerde, waarna Yates ook ten aanval trok. Bernal had direct een antwoord in huis, maar stortte niet veel later helemaal in en kwam met ploeggenoot Daniel Felipe Martínez op 53 seconden van Yates over de streep.