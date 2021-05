Fabio Jakobsen doet vanaf zondag mee aan het Critérium du Dauphiné. Voor de Nederlander wordt het zijn derde rittenkoers na zijn zware val in de Ronde van Polen van vorig jaar augustus.

Bij zijn ploeg Deceuninck-Quick-Step wordt voorzichtig gehoopt dat Jakobsen zich kan gaan mengen in de massasprints. Tot dusver hield de 24-jarige sprinter zich uit het gedrang in de slotkilometers.

De Dauphiné wordt zijn eerste WorldTour-koers sinds het door Dylan Groenewegen veroorzaakte ongeval in de Ronde van Polen van vorige zomer. Jakobsen hield zware verwondingen over aan zijn val in de massasprint, maar maakte begin april zijn rentree in de Ronde van Turkije.

Een maand later nam de geboren Gelderlander deel aan de Ronde van de Algarve. "Het is goed om hem langzaam weer in competitie te zien komen, stapje voor stapje", zegt ploegleider Wilfried Peeters van Quick-Step.

Fabio Jakobsen gaat zijn eerste WorldTour-koers in tien maanden rijden. Fabio Jakobsen gaat zijn eerste WorldTour-koers in tien maanden rijden. Foto: Getty Images

Quick-Step hoopt met name in eerste dagen te pieken

De ploeg sprak eerder geen verwachtingen over de Nederlander uit, maar stelt nu wel dat er kansen liggen in de eerste vlakkere etappes. Daar wordt met name de Deen Kasper Asgreen verwacht, maar misschien ook Jakobsen.

"We hopen met name in de eerste dagen op een paar goede resultaten. Kasper reed een goede Ronde van de Algarve en heeft opnieuw een vrije rol en het is mooi dat we Fabio er weer bij hebben", aldus Peeters.

Het Critérium du Dauphiné wordt van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni verreden en en geldt als belangrijke voorbereidingskoers op de Tour de France. De Ronde van Frankrijk begint dit jaar op 26 juni.