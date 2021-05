De langste etappe (231 kilometer) van deze Giro begint donderdag in Rovereto. De etappe is voor een groot deel vlak, maar de laatste 35 kilometer richting finishplaats Stradella kunnen fataal zijn voor de sprinters. Daarin zitten namelijk nog enkele kleine heuvels, waarvan één gecategoriseerd.

De klimmen zijn echter niet bijster ontzagwekkend. Ze zijn steeds enkele kilometers in lengte en steiler dan 4 procent wordt het niet. De vraag is of een vroege vluchter het gaat redden, of dat de sprintersploegen in het peloton aansturen op een massasprint.

Mocht dat laatste scenario werkelijkheid worden, is het waarschijnlijk dat de etappe eerder naar mannen met een 'punch' zal gaan dan naar de pure sprinters. Voor die laatste groep is de finale van de etappe waarschijnlijk te zwaar.

Het laatste heuveltje wordt gerond op 12 kilometer van de finish. De laatste 5 kilometer van de etappe lopen vals plat omlaag.

Het profiel van de langste etappe deze Giro. Het profiel van de langste etappe deze Giro. Foto: Giro d'Italia etappe 18

Officiële start: 11.45 uur

Verwachte finishtijd: rond 17.15 uur

Favorieten voor dagsucces:

⭐⭐⭐⭐⭐ Diego Ulissi

⭐⭐⭐⭐⭐ Patrick Bevin

⭐⭐⭐⭐ Peter Sagan

⭐⭐⭐⭐ Rémi Cavagna

⭐⭐⭐ Jan Tratnik

⭐⭐⭐ Andrea Pasqualon

⭐⭐ Mikkel Honoré

⭐⭐ Edoardo Affini

⭐⭐ Taco van der Hoorn

⭐ Andrea Vendrame