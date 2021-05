Victor Campenaerts gaat woensdag niet meer van start in de zeventiende etappe van de Giro d'Italia. De Belgische renner van Qhubeka ASSOS kampt met een knieblessure.

Volg dit verhaal Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Giro d'Italia

Campenaerts kreeg maandag pijn in de rechterknie tijdens de zestiende etappe, die het peloton moest afwerken in koude en natte omstandigheden. Hij bereikte nog wel de finish, maar komt na de rustdag van dinsdag niet meer in actie.

"De medische staf van het team heeft besloten dat hij zich moet terugtrekken om het risico op verdere verergering van de blessure te verkleinen", meldt Qhubeka ASSOS.

De 29-jarige Campenaerts won zondag nog de vijftiende etappe. Hij versloeg toen de Nederlander Oscar Riesebeek van Alpecin-Fenix in een sprint à deux en boekte zodoende zijn eerste ritzege in een grote ronde.

De renners in de Giro krijgen na de rustdag van dinsdag weinig tijd om rustig op gang te komen. Woensdag krijgt het peloton meteen een zware bergetappe voor de kiezen, met aankomst op de Sega di Ala.

Egan Bernal lijkt de eindzege niet meer te kunnen ontgaan. De kopman van INEOS Grenadiers heeft als koploper in het algemeen klassement 2.24 minuten voorsprong op zijn naaste achtervolger Damiano Caruso van Bahrain Victorious.