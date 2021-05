De Vuelta a España start in 2022 in Nederland. Utrecht en Noord-Brabant organiseren de eerste drie etappes. Dat was al het plan voor 2020, maar dat ging toen niet door vanwege de coronacrisis.

In Utrecht begint de Ronde van Spanje dit jaar met een tijdrit. De tweede etappe start in Den Bosch en finisht in Utrecht. De derde etappe begint en eindigt in Breda. De exacte datum wordt bekend zodra de internationale wielerunie UCI de jaarlijkse wielerkalender vaststelt.

De Vuelta zou vorig jaar op 14 augustus beginnen in Utrecht, maar dat werd onmogelijk door het verbod op publieksevenementen. De UCI had vervolgens een plek in het najaar in gedachten, maar dat leverde te veel financiële en organisatorische problemen op voor Utrecht en Noord-Brabant.

Nederland gaf daarop de start van de Vuelta terug aan de Spaanse organisatie. De drieweekse koers begon vorig jaar in Irun en doordat de start van dit jaar al was toegewezen aan Burgos zetten Utrecht en Noord-Brabant in op 2022. Daar zijn ze dus in geslaagd.

'Dit is een langgekoesterde wens'

Vuelta-directeur Javier Guillén is erg blij dat de Vuelta volgend jaar Nederland aandoet. "Het is een langgekoesterde wens om in het fietsland Nederland te starten. Nederland staat bekend om haar organisatiekracht en ik weet zeker dat we het evenement op een goede en veilige manier kunnen organiseren."

De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma is ook in haar nopjes met de komst van de Vuelta. "Dat we zo'n groot sportevenement alsnog naar Nederland en naar Utrecht hebben kunnen halen, is een enorme opsteker na deze moeilijke periode."

De start van een andere grote ronde vindt mogelijk binnenkort ook plaats in Nederland. Rotterdam en Den Haag hopen de Tour de France binnen te halen in 2024 of 2025. De steden overhandigden onlangs het bidbook aan de Franse organisatie en kreeg daarvoor lovende kritieken.