De organisatie van de Giro d'Italia heeft dinsdag in samenspraak met de autoriteiten een parcourswijziging doorgevoerd voor de etappe van vrijdag. De renners gaan niet over de Mottarone vanwege het drama dat zich daar zondag afspeelde met het neerstorten van een cabine van een kabelbaan.

Bij de ramp, die zich voltrok tussen Stresa en Mottarone bij het Lago Maggiore nabij de Italiaanse grens met Zwitserland, zou een kabel zijn geknapt. Dertien mensen waren op slag dood, iets later was een kind het veertiende slachtoffer.

De Mottarone zou de eerste beklimming van de negentiende Giro-etappe zijn. De berg wordt vervangen door de Gignese, die van de vierde categorie is en dus minder zwaar is. De rit wordt in totaal iets minder lang en gaat van 176 naar 166 kilometer.

Het is niet de eerste keer deze Giro dat het parcours wordt gewijzigd. Maandag besloot de organisatie wegens noodweeer al twee bergpassen te schrappen in de koninginnenrit, die werd gewonnen door rozetruidrager Egan Bernal.

Bij het ingaan van de laatste Giro-week is Bernal de grote favoriet voor de eindzege. De Colombiaan van INEOS Grenadiers maakt een ijzersterke indruk en heeft in het klassement een voorsprong van 2.24 minuten op Damiano Caruso van Bahrain-Victorous.

Met een achterstand van 3.40 is Hugh Carty (EF Education-Nippo) de nummer drie. De Nederlanders spelen dit jaar geen rol van betekenis in de absolute top; Jumbo-Visma-renner Koen Bouwman is op de zestiende plek (+23.50) onze beste landgenoot.