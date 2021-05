Bauke Mollema is niet van plan om zijn jacht op een ritzege in de Giro d'Italia te staken. De 34-jarige Groninger van Trek-Segafredo trok al vier keer ten aanval in de Italiaanse ronde, maar voorlopig zonder succes.

"Ik blijf het proberen", zegt Mollema op de tweede en laatste rustdag van de Giro. "Er volgen nog vier kansen, die moet ik gewoon grijpen."

De derde week van de Giro kondigt zich aan als een zware beproeving met nog drie ritten met aankomst bergop en de langste rit, over 231 kilometer van Rovereto naar Stradella. Op de slotdag volgt een tijdrit in Milaan, maar daar heeft Mollema zijn zinnen niet op gezet.

"Het wordt nog een heel zware slotweek. Ik voel me nog goed, ik wil het zeker nog eens proberen in een ontsnapping. De ingekorte etappe van maandag heeft er wel stevig ingehakt. Ik voelde me helemaal kapot, maar de rustdag doet zijn werk. Ik voel dat ik goed herstel."

Twee jaar geleden eindigde Mollema als vijfde in het eindklassement, maar voor de start van deze Giro kondigde de 34-jarige Groninger al aan dat hij niet zou mikken op een hoge klassering, maar op ritwinst.

'Had telkens niet de benen'

Hij probeerde het al vier keer in deze Giro, met een vijfde en zevende plaats als resultaat. "Ik kom natuurlijk niet voor die resultaten", zegt hij. "Liever win ik een etappe, maar telkens had ik net niet de benen om mee te doen voor de winst. Ik hoop dat deze week nog een kans komt en dan ga ik proberen om het wel af te maken."

Het zal er niet makkelijker op worden in de slotweek, beseft Mollema. "Enkele jongens die iets verder staan in het klassement, zoals Davide Formolo (elfde, red.), proberen het ook via een vroege vlucht", legt hij uit. "Het wordt hard knokken om hen te verslaan."

Verder heeft Mollema met Giulio Ciccone ook nog een ploegmaat die zesde staat in het klassement. "Als ik niet mee ben in een ontsnapping, zal ik Giulio bijstaan waar ik kan. Hij maakt nog kans op het podium in de Giro en dat zal wel een doel worden voor de ploeg. Hij is echt enorm gemotiveerd, koerst goed en won de bergtrui in 2019."

Mollema won al een rit in de Tour (2017) en de Vuelta (2013). "Het zou wel mooi zijn als ik in alle drie de grote rondes een etappe win", zegt hij. "Dat staat toch heel mooi op je palmares."